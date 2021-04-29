Tam kapanmada kargolar açık mı? Yasaklarda kargolar çalışıyor mu, açık mı? Kısıtlamanın detayları...

Tam kapanmada kargoların çalışma durumu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Tam kapanmada kargolar açık mı? Yasaklarda kargolar çalışıyor mu, açık mı? soruları merak ediliyor. 17 gün boyunca tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası yapılacak değerlendirmeye göre yeni kararlarla gündeme gelecek. Kargolar tam kapanmada açık olacak. İşte kısıtlamanın detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler bu akşam açıklandı. Peki Yasaklarda çalışıyor mu, açık mı? Kısıtlamanın detayları...İ

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

* 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.*

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.* Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir*

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecektir.* Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.* Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.* Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.* İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Kargo hizmeti veren firmalar kısıtlamalardan muaf olacak.

NORMAL DÖNEMDE;

PTT KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

MNG KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00, Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30, Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

UPS KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.