Tam kapanmada ilk Cuma namazı
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Tam kapanmada ilk Cuma namazı

Tam kapanmada ilk Cuma namazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Vanlılar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Vanlılar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dün saat 19.00'dan başlayan 17 günlük tam kapanma süreci sürüyor. Korona virüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla tüm ülkede geçerli olacak tam kapanma süreci uygulanmaya konuldu. Van'da tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cuma namazı korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde kılındı.

Tam kısıtlamaya rağmen Cuma namazı kılmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, korona virüs salgının dünya genelinde bitmesini temenni etti. - VAN

Tam kapanmada ilk Cuma namazı
Tam kapanmada ilk Cuma namazı
Tam kapanmada ilk Cuma namazı
Tam kapanmada ilk Cuma namazı
Tam kapanmada ilk Cuma namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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