Tam kapanma uzatılacak mı? Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı?" sorusuna cevap verdi. Peki, tam kapanma uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında katıldığı programda koronavirüsle mücadele ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi. İşte, çok merak edilen Tam kapanma uzatılacak mı, sorusunun yanıtı.

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs'ın çarşamba gününe denk gelmesi nedeni ile uzatılabilme ihtimali hakkında ise şunları söyledi: "Şu anda gündemimizde yok. Kabine'de değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok."