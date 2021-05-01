Tam kapanma tedbirlerine rağmen izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 212 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanma tedbirlerine rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2012 kişinin gözaltına alındığı bidirildi.

VALİLİK DUYURMUŞTU

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİM-Sen, DİSK (TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvurularının, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valilik tarafından değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verildiği hatırlatıldı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İl ve ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır.

Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır."