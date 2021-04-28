Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
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Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | Güncel

Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 18 günlük tam kapanma öncesinde Gaziantep'te çarşı ve merkezlerde yoğunluk yaşandı.

Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 18 günlük tam kapanma öncesinde Gaziantep'te çarşı ve merkezlerde yoğunluk yaşandı. Ramazan bayramından haftalar öncesinde meydana gelen yoğunlukta pandemi kuralları alt üst edildi.

Ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma öncesi Gaziantep'te çarşı ve merkezlerde yoğunluk yaşandı. 18 günlük kapanma nedeniyle alış veriş telaşına düşen vatandaşlar, korona virüs kurallarını hiçe saydı.

Vatandaşlar maske, mesafe kurallarına uymadan çarşı ve merkezlerde dolaştı.

" 18 gün evde kalacakları için herkes alışverişe çıktı "

Çarşıda oluşan yoğunluğun bayram kalabalığının bayramdan haftalar öncesinde yaşanmaya başlattığını belirten Hüseyin Kızılbent, "Yasaklar çok uzun süreli ama bir faydası olur mu? Zannetmiyorum. Fabrikalar kapanmadığı süreci çünkü en çok bu virüs fabrikalarda. İnsanlar iç içe çalıştığı için virüs oradan daha çok bulaşıyor. Bir de caddeler kalabalık bunlar kapatılıyor ama tüm sektörleri kapatmadan bu işin çözümü yok. Yani 19 gün evde kalacağız ama boşa gidecek. Çarşı oluşan kalabalık bu 19 günün cevabını verecek. Vaka sayıları artar tabi ki çarşı kalabalık, bayram kalabalığı gibi çünkü insanlar 3 gün sonra 19 gün evden çıkamayacak. Onun için de ne eksiği varsa giderecek çoluk çocuğu için" diye konuştu.

Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Gaziantep'te tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

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