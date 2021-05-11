Tam kapanma ne zaman bitecek 2021? Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bitiş tarihi

Tam kapanma ne zaman bitecek 2021? Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bitiş tarihini merak edenler için detayları haberimizde derledik. Tam kapanma süreci 29 Nisan saat 19.00'da başladı. 17 gün sürecek olan tam kapanma ile ilgili detaylar merak konusu. Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ilgili detaylar haberimizde...

Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? Tam kapanma sürecinde 10 gün geride kaldı. Peki, sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzatılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları cevapladı. En çok merak edilen sorulardan biri olan 'tam kapanma uzayacak mı?' sorusuna Bakan Soylu, açıklık getirdi. İşte Bakan Soylu'nun önemli açıklamalarından satır başları:

GENELGELER ÜZERİNE ÇIKAN TARTIŞMALAR

Aldığımız 4 ana pradigmamız devam ediyor. Derdimiz şu, önümüzde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı var. İnsanların virüsü birbirine geçirebilecekleri çok riskli bir dönem yaz dönemi. Tarım için çok önemli bir dönemdeyiz. Tarımı devam ettirmemiz lazım. İhracat rakamlarımız yükseliyor, bunu devam ettirmeliyiz. Ayrıca turizm dönemine giriyoruz. Esnaftan tutun tüm hizmet sektörü çok büyük fedakarlık ortaya koyuyor. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz.

'HALKIMIZ BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERİYOR'

Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Rakamların 22 bin civarına düşmesi, doğru gittiğimizin bir göstergesidir. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz. Halkımız da bu süreçte yalnız bırakılmadı. Vefa Sosyal Destek grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gereken yardımları yaptı.

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A KADAR UZATILDI MI?

Pandemi sürecinde geçtiğimiz bazı milli bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu nedenle 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanmanın 19 Mayıs'ta da kısıtlama ilan edilmesi halinde 18 Mayıs tarihini de kapsayarak 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman soylu konuyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta henüz böyle bir planlamanın var olmadığını ve tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceğini söyledi.