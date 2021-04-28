AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)
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AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Yarın başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yarın başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yarın saat 19.00'da başlayacak tam kapanma dönemini Ankara dışında geçirmek isteyenler, AŞTİ ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Bu nedenle terminal ve havalimanında normal günlere göre yolcu sayısında artış yaşandı.

"Ailemin yanına dönüp daha rahat yaşamak istiyorum"

Memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için AŞTİ'ye gelen Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 günlük kapanma var. Bundan sonrasının da belli olmadığını düşünüyorum. Ailemin yanına dönüp daha rahat yaşamak istiyorum." dedi.

Kovid-19'a yakalanacağı düşüncesiyle tedirginlik yaşayan ailesinin, salgın tedbirlerine uyması konusunda her gün kendisini uyardığını belirten Çelik, bu süreçte elinden geldiğince her türlü tedbiri aldığını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını anlattı.

Yolculardan Yusuf Turan Günaydın ise ramazanın başında gitmek istediği memleketi Amasya'ya tam kapanma öncesi ulaşacağını belirterek "Annem, akrabalarım orada. O yüzden bu fırsatı değerlendirmek istedim." ifadelerini kullandı.

Kübra Karaoğlu da yolcuğunun daha önceden planlı olduğunu belirterek 17 günlük tam kapanma dönemini Bursa'da ailesiyle geçireceğini söyledi.

"Tam kapanmanın gelmesi doğru oldu"

Ankara'da öğrenci olan Giray Demirel, kısmi kapanma döneminde genellikle evde kaldığını bunun da kendisi için sıkıcı olduğunu söyledi.

Tam kapanma döneminde Bursa'da ailesiyle olacağını belirten Demirel, "Tam kapanmanın gelmesi doğru oldu. Tam kapanmayla birlikte maddi ve manevi destek sağlanması da gerekiyor." dedi.

Ankara'ya misafirliğe geldiğini ancak tam kapanma kararının alınmasıyla tekrar memleketi Samsun'a dönme kararı aldığını ifade eden yolcu Selçuk Aktaş da tam kapanma kararının isabetli olduğunu söyledi.

Aktaş, esnafın maddi sıkıntı yaşadığını, devletten bu yönde destek beklediklerini ifade etti.

Kovid-19 ve güvenlik tedbirleri de uygulanıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması hususunda sık sık anonsların yapıldığı AŞTİ'de dezenfeksiyon işlemleri de devam etti.

Terminal girişiyle bilet gişeleri ve peronların bulunduğu bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla yaya devriye hizmetini sürdüren polis ekipleri, vatandaşların kimliklerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Esenboğa Havalimanı'ndaki yoğunluk yüzde 15 arttı

Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş bölümlerinde geçen haftaya göre yüzde 15 yoğunluk olduğu belirtildi.

Havalimanın giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda, Esenboğa Havalimanı Terminal İşletmecisi TAV ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Tüm yolcuların vücut sıcaklığı, terminal girişinde termal kamerayla ölçülüyor, yolcular terminale girdikleri andan itibaren her alanda el dezenfektanlarına ulaşabiliyor.

Terminal binasında yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)
AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)
AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)
AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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