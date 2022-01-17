Taliban'ın müzik aletini ateşe verdiği yerel müzisyen gözyaşlarına hakim olamadı

Afganistan'da yönetimi ele geçirip hükümetini kuran Taliban militanları dünyayı ayağa kaldıran uygulamalarına devam ediyor. Taliban, Paktiya şehrinde yerel bir müzisyenin müzik aletini kahkahalar eşliğinde ateşe verdi. Ekmek teknesi küle dönen müzisyen gözyaşlarına hakim olamadı.

Afganistan'ın Paktiya şehrinde Taliban militanları, yerel bir müzisyenin enstrümanlarını gözlerinin önünde ateşe verdi. Toplanan kalabalığın ortasında ekmek teknesi yakılan müzisyen gözyaşlarına hakim olamadı. Taliban üyeleri ise gözyaşları içindeki müzisyene lanet okuyup kahkahalar atarak onunla alay etti.

GÖRÜNTÜYÜ AFGAN GAZETECİ PAYLAŞTI

Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri, yaşanan dramın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

YÖNETİMİ ELE GEÇİREN TALİBAN CANLI MÜZİĞİ YASAKLAMIŞTI

Afganistan'da yönetimi ele geçiren İslami Taliban örgütü, 2021'in Ekim ayında, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması kuralı getirmiş ve canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı. Taliban, 1996 yılında ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde de Afganistan'da müziği yasaklamıştı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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