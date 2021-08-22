Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma çağrısı
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Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma çağrısı

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Afganistan'ın düşmeyen son kalesi olarak görülen Pencşir'de Taliban'a karşı direniş çağrıları devam ederken Taliban'dan Kuzey İttifakı'na anlaşma teklifi geldi. Rusya'nın Kabil Büyükelçisi, Taliban'ın Rusya aracılığıyla Pencşir'e "siyasi anlaşma" mesajı gönderdiğini söyledi.

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'ın alamadığı tek vilayet olan Pençşir'de direniş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Pençşir Aslanı olarak anılan Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud, Taliban'a karşı "Direnişe katılın" çağrılarında bulunmuştu. Kuzey İttifakı adı altında direnişin hazırlıkları sürerken, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi bir açıklama yaptı.

TALİBAN'DAN RUSYA ARACILIĞI İLE UZLAŞMA MESAJI

NTV'de yer alan habere göre, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nden, Pencşir'deki savaşçılara, Taliban'ın siyasi bir uzlaşmaya varmak istediği mesajını iletilmesini istedi. Rus büyükelçi, Taliban'ın bölgede kan dökülmesini istemediğini söyledi. Taliban'ın bölgedeki durumu yatıştırmak adına siyasi bir anlaşmaya varmayı ümit ettiğini söyledi.

Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma çağrısı

TALİBAN'A KARŞI SAVAŞ BAŞLATMIŞLARDI

Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp, halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmış, Taliban'a teslim olmayacaklarını açıklamıştı.

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Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma çağrısı
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