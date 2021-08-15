Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdi
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Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdi

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban, Afganistan'ın başkentin Kabil'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Taliban, Afganistan'ın başkentin Kabil'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği Kabil Havaalanı'na ateş açıldığı haberleri üzerine güvenlik uyarısı yayınladı.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Afganistan hükümetinden ise konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Kabil çevresinde ara sıra silah sesleri duyulduğu bildirilirken, önemli bir çatışmanın yaşanmadığı aktarıldı. Taliban, Afganistan hükümetinin barışçıl bir şekilde teslim olmasını beklediğini aktardı.

Kabil Havaalanı'na ateş açıldığı iddiası

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısında, "Kabil'deki güvenlik durumu, havalimanı da dahil olmak üzere hızla değişiyor. Havaalanının ateş açıldığına dair haberler var, bu nedenle ABD vatandaşlarına oldukları yerlere sığınmaları talimatını veriyoruz" denildi

Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağı iddiası

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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