Taliban, Afganistan'da güç kazanmaya devam ediyor! Çatışmalar arttı, ABD ve İngiliz görevlilere "Ülkeden kaçın" uyarısı yapıldı

ABD'nin Afganistan'dan ayrılması sonrasında Taliban'ın ülkeyi ele geçirme süreci hızla devam ediyor. Tansiyonun her an yükseldiği ülkede Taliban birçok noktayı ele geçirirken bölgede yaşayan, görevli ABD ve İngiliz vatandaşlarına "Ülkeden bir an önce kaçın" uyarısı yapıldı. Çok kritik konumda olan Lashkar Gah ve Kandahar'ın da Taliban'ın saldırısı altında olduğu belirtilirken, yetkililer çatışmaların devam etmesi durumunda bir iç savaş yaşanabileceğini ifade ediyor.