Taliban, Afganistan'da güç kazanmaya devam ediyor! Çatışmalar arttı, ABD ve İngiliz görevlilere "Ülkeden kaçın" uyarısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban, Afganistan'da güç kazanmaya devam ediyor! Çatışmalar arttı, ABD ve İngiliz görevlilere "Ülkeden kaçın" uyarısı yapıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'dan ayrılması sonrasında Taliban'ın ülkeyi ele geçirme süreci hızla devam ediyor. Tansiyonun her an yükseldiği ülkede Taliban birçok noktayı ele geçirirken bölgede yaşayan, görevli ABD ve İngiliz vatandaşlarına "Ülkeden bir an önce kaçın" uyarısı yapıldı. Çok kritik konumda olan Lashkar Gah ve Kandahar'ın da Taliban'ın saldırısı altında olduğu belirtilirken, yetkililer çatışmaların devam etmesi durumunda bir iç savaş yaşanabileceğini ifade ediyor.

Afganistan'da kaos ve şiddet her geçen gün artıyor. Batılı güçlerin bölgeden ayrılma sürecine başlamasıyla birlikte Afganistan'da Taliban etkisini artırmaya devam ediyor. Son günlerde bölgede çatışmalar artarken, Kunduz ve Sar-i Pol'da hafta sonu çatışmalar devam ediyor. Fransız haber ajansı AFP, kuzeydeki iki büyük şehirde çatışmaların devam ettiğini aktarırken Taliban'ın iki kenti ele geçirdiğini duyurdu. Bölgede yaşayan ve görevli ABD ve İngiliz vatandaşlarına ise "ülkeden bir an önce kaçın" uyarısı yapıldı.

AFGAN ASKERLER İRAN'A KAÇTI

Cuma günü Taliban, ilk bölgesel başkent Zeranc'ı ele geçirirken şiddetli çatışmalar bu sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği duyuruldu. Nimruz bölgesinde neredeyse hiç çatışma yaşanmadığı ve Afganistan ordusunun çatışmaya çok dahil olmadığı belirtilirken Afgan askerlerinin İran'a kaçtığı belirtildi.

İKİ KENT DAHA SALDIRI ALTINDA

Öte yandan çok kritik konumda olan Lashkar Gah ve Kandahar'ın da Taliban'ın saldırısı altında olduğu belirtildi. Taliban'ın bu bölgelere yoğun baskı yaptığı aktarılırken saldırıların daha da artması bekleniyor.

İngiliz Financial Times'a konuşan analistler, bu çatışmaların devam etmesi durumunda bir iç savaş yaşanabileceğini ya da Taliban'ın başkenti Kabil'i ele geçirebileceğini dile getirdi. Financial Times'a konuşan bazı bölge sakinleri, "Ordu hiç müdahale etmiyor ve Taliban hiçbir dirençle karşılaşmıyor" dedi.

Taliban, Afganistan'da güç kazanmaya devam ediyor! Çatışmalar arttı, ABD ve İngiliz görevlilere 'Ülkeden kaçın' uyarısı yapıldı

"ABD VATANDAŞLARI BİR AN ÖNCE ÜLKEDEN KAÇMALI"

ABD'nin Kabil büyükelçiliği bir açıklama yaptı dün gece. Yapılan açıklamada, "Bölgedeki ABD vatandaşları bir an önce ülkeden kaçmalı" duyurusunu yaptılar. Financial Times'a konuşan üst düzey ABD'li savunma bakanlığı yetkilileri, "Büyükelçilikten gelen bu açıklama, bölgedeki güvenlik durumunun ne kadar kötü bir hale geldiğini gözler önüne seriyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bölgede bulunan tüm vatandaşlarının ayrılması uyarısında bulundu.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Taliban, 1990'ların sonunda Afganistan'da yönetimi ele geçirdi. Fakat Taliban'la bağlantılı olan El-Kaide'nin gerçekleştirdiği 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD'nin bölgeye müdahalesi sonrasında Taliban indirildi. Bölgede 2002 yılından beri Birleşmiş Milletler Barış Gücü bulunurken o dönemden beri Taliban ile Afganistan yönetimi arasında tansiyon üst seviyede.

Taliban, Afganistan'da güç kazanmaya devam ediyor! Çatışmalar arttı, ABD ve İngiliz görevlilere 'Ülkeden kaçın' uyarısı yapıldı
Taliban, Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olan Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
Taliban, Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olan Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Alex Teixeira Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban, Afganistan'da güç kazanmaya devam ediyor! Çatışmalar arttı, ABD ve İngiliz görevlilere "Ülkeden kaçın" uyarısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 15:23:15. #1.14#

title