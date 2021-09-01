Taliban, 20 yıllık savaşın bitmesini ABD, Fransa ve İngiltere bayraklı cenaze töreniyle kutladı
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Taliban, 20 yıllık savaşın bitmesini ABD, Fransa ve İngiltere bayraklı cenaze töreniyle kutladı

Taliban, 20 yıllık savaşın bitmesini ABD, Fransa ve İngiltere bayraklı cenaze töreniyle kutladı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'ı tamamen terk etmesinin ardından Taliban'ın özel kuvvetleri Kabil Havaalanı'nın kontrolünü devraldı. ABD, Fransa ve İngiliz bayraklı tabutlarla sokaklarda dolaşan Taliban'ı görenler şaşkına döndü. Sevinç çığlıkları atan Taliban'ın sahte cenaze töreniyle savaşın bitişini kutladığı ortaya çıktı.

Taliban, son ABD kuvvetlerinin tahliye edilmesinden ve 20 yıllık savaşın sona ermesinden sonra havaalanı Hamid Karzai'ni kontrol etmeye başladı. Havaalanında dolaşan Taliban, silahlı gemilerin kokpitlerine ve ABD Hava Kuvvetleri Humvee'lerin içine oturdu. Devasa tank cephaneliği, kitlerle dolu hangarlar ve terk edilmiş helikopterler didik didik arandı.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ DÜZENLEDİLER

Taliban, İngiliz, Amerikan, Fransız ve NATO bayraklarıyla örtülmüş sahte tabutları Afganistan sokaklarında dolaştırarak sevinç gösterileri düzenledi.

"TARİHİ BİR GÜN"

Joe Biden'ın askerlerinin Afganistan'ı terk etmesinden saatler sonra Grubun baş sözcüsü Zabihullah Mücahid Kabil havaalanında bir açıklama yaparak zaferlerini kutladığını duyurmuştu. Mücahid, "Afganistan'ı tebrik ederim. Bu zafer hepimizin. Tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu anlardan gurur duyuyoruz'' dedi.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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