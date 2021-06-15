Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası

Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı Tarihçi-yazar Talha Uğurluel yargılandığı davada 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası

6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - Tarihçi-yazar Talha Uğurluel yargılandığı davada 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu.

15 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanık Uğurluel'in örgüt yapılanması içerisinde bağlı bulunduğu, sorumlu şahısların altında katıldığı sohbet ya da toplantı organizasyonlarına iştirak ettiğini kaydetti. Savcılıkça hazırlanan mütalaada, sanık Uğurluel'in örgüt talimatı ile düzenlenen konferans ve gezi gibi etkinliklerde konuşmacı, rehber olarak görev aldığı vurgulandı. Mütalaada, sanık Uğurluel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Talha Uğurluel'in avukatı mütalaaya karşı savunmasında, sanığın beraatini talep etti.

"FETÖ'nün yasaklı yazarıyım"

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık Talha Uğurluel, "2.5 sene evvel ilk duruşmada söylediğim gibi 19 kitap yazdım, saatlerce televizyon programına çıktım, dünyanın çeşitli yerlerinde konferans yaptım. FETÖ'nün yasaklı yazarıyım. Bu bir kumpas. Uğraşlar sonucu cezaevine girdim. Çok şükür şimdi dışarıdayım. Artık istiyorum ki internete adımı yazınca hakkımda abuk subuk şeyler çıkmasın. Çanakkale Zaferi için yaklaşık 50 okul gezi yapalım dedi. Beraat etmediğim için başvuru MEB'den geri döndü. Şu an benimle program yapmak isteyen bir sürü insan var. Tarih anlatıyorum. Tek derdim ölene kadar tarih anlatmaya çalışmak. Onların döneminde itildim, kakıldım, para kaynaklarımın önü kesildi. Artık arınmak ve topluma rahat rahat hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Uğurluel'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Talha Uğurluel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir