: Talasemi hastası Azerbaycanlı ikizlere öğretmenlerinden "yürekten" dokunuş

19.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:12

Antalya'da, talasemi hastası Azerbaycanlı tek yumurta ikizleri Marvan ve Altay'ın hayatı, evlerine gelerek kendileri için adeta eğitim seferberliği başlatan 6 öğretmenle değişti.

Azerbaycan'da Aynur Mammadova ve Asaf Mammadov çiftinin 2008'de dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Altay ve Marvan, altı aylıkken rahatsızlandı.

Çocuklara, götürüldükleri hastanede ağır kansızlık hastalığı olan "talasemi majör" teşhisi konuldu. Altay ve Marvan'ın zamanla sağlık durumu kötüye gidince aile, Türkiye'ye geldi.

Antalya'da başvurdukları özel hastanede kemoterapi gören Altay ve Marvan'a Almanya'da bulunan kök hücre, Azerbaycanlı bir iş insanının maddi desteğiyle üç yıl önce nakledildi. Tedavileri devam eden kardeşlerin okula giden yaşıtlarına imrenerek baktıklarından haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

Ara verdikleri eğitim hayatlarına ailenin ve yetkililerin devreye girmesiyle devam eden Muratpaşa'daki Kocademir Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi ikizler için evleri adeta sınıfa çevrildi.

Görevlendirilen Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, çocukların eğitimi için seferber oldu. Eğitimin yanı sıra çocukların moral ve motivasyonu için de büyük çaba gösteren öğretmenler, ders olmadığında da Marvan ve Altay'ı ziyaret ediyor, onların mutluluğu için ellerinden geleni yapıyor.

Ağır geçen tedavi sürecine rağmen sağlanan imkanlarla tüm derslerin sınavlarında 100 puan alarak takdir belgesi alan ikizler, doktor olup hasta çocukların yüzünü güldürmek istiyor.

Aile, öğretmenlerinin desteğiyle çok mutlu olan çocuklarının sağlığına kavuşmasını ve tedavi sürecinde maddi destek sağlanmasını istiyor.

Tedavi masrafları bellerini büküyor

Anne Aynur Mammadova (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının doğumundan sonra yaşantılarının genelde hastanede geçtiğini ifade etti.

Doktorların hastalığın teşhisinden sonra "Ne kadar yaşar bilemeyiz?" dediğini aktaran Mammadova, maddi olarak çok zor günler geçiriyor olsalar da çocuklarının hayatta kalması için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Mammadova, hastalıkla mücadele etmelerine rağmen çocuklarının okumak için büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

Öğretmenlerinin desteğinin çocuklarına güç verdiğini belirten Mammadova, "Hastaneye gitmek için önünden geçtiğimiz okula çocuklarımın bakışları yüreğimi acıtıyor. Gözlerim doluyor ama üzülmesinler diye hissettirmemeye çalışıyorum. Öğretmenlerimiz çok iyi ama okul arkadaşları olsun istiyorlar." diye konuştu.

Arkadaşları gibi koşup, oynamak istiyorlar

İkizlerden Altay Mammadov, hayatının büyük bölümünü hastanede geçirmesine rağmen derslerine sıkı çalıştığını söyledi. Ödevleri kardeşiyle birlikte yaptıklarını anlatan Mammadov, takdir belgesi aldıkları için sevindiklerini kaydetti.

Marvan Mammadov da sürekli yorgun olduğunu, hastalığının bir türlü geçmediğini bildirdi. Okumayı çok sevdiğini anlatan Mammadov, "Çok hasta olsam bile ödevlerimi yapıyorum. Öğretmenlerim eve geliyor, dersleri burada işliyoruz. Okula gitmek, arkadaşlarımla oynamak istiyorum." dedi.

"Bu kadar başarılı çocuklara hepimiz destek olmalıyız"

Fen bilgisi öğretmeni Nurten Şahin, eve eğitim için gittiklerinde mutlaka maske taktıklarını, ellerini özenle yıkadıklarını söyledi.

Maskeyle dersleri sürdürdüklerini anlatan Şahin, "İkizler, 5. sınıfta okuyorlar, öğrenmeye çok hevesliler. İnanılmaz azimleri var. Çocuklar her zaman ödevlerini yapmış hazır oluyor, gözlerim doluyor. İkisinin de derslerinin hepsi 100. Bu kadar başarılı çocuklara hepimiz destek olmalıyız. Öğrencilerime sarılıp bağrıma basmak istiyorum ama enfeksiyon kaparlar diye korkuyorum." ifadesini kullandı.

Naklin yapıldığı özel hastanenin pediatrik hematoloji bölümü başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek, Marvan'ın nakil sonrası bazı sorunlar yaşadığını, çocukların takibinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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