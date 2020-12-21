Talas Vefa Destek Grubu'ndan memnuniyet oranı yüzde 98

Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'nun pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar, Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi tarafından düzenlenen bir çalıştay ile masaya yatırıldı.

Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'nun pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar, Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi tarafından düzenlenen bir çalıştay ile masaya yatırıldı.

'Covid-19 Salgını Çerçevesinde Talas Vefa Sosyal Destek Grubu Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı' adı altında video konferans yöntemiyle düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve NNY Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya'nın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan NNY Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çok başarılı bir çalışma ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere gruba dahil olan tüm birimler oldukça başarılı bir performans ortaya koydular. 2020 yılı Mart-Haziran aylarını kapsayan dönemde Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan hizmet alan kişilerle görüşme yaptık ve yüzde 98 memnuniyet oranı çıktı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra söz alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Vefa Sosyal Destek Grubunu ilk kurup hayata geçiren ilçelerden birisi olduklarına dikkat çekerek, "Esma Hatun Sosyal Tesislerimizi bu iş için tahsis ettik. Çok kısa sürede kurulan düzen, uygulamaya başlanan sistem Mülkiye müfettişlerimizin de takdirini kazandı ve diğer illere örnek gösterildi" diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan gelen taleplerin dışında da birçok konuda hizmet ürettiklerini aktaran Başkan Yalçın, "Pandemi sürecinde insanlarımıza maddi manevi katkı sağlayabilmek amacıyla, bizden istenmemiş olmamasına rağmen yaptığımız çok önemli işler de oldu. 30 bin kitap, 20 bin hijyen çantası, 7 bin 500 hijyen paketi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 5 bin aromatik bitki sepeti dağıttık. Kapanan işyerlerinden dolayı mağdur olan 2 bin kişiye iaşe ve temizlik malzemesi yardımında bulunduk. Üstü açık otobüsümüzle etkinlikler düzenleyerek evde kalan vatandaşlarımıza hoş anlar yaşattık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Programda daha sonra Talas Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan temsilciler de söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Başkan Yalçın'ın öngörüsüyle çok hızlı şekilde hareket edildiği görüşünde birleşen temsilciler, herkesin bu işe gönlünü kattığını ve bunun sonucunda da başarılı işler ortaya çıktığını ifade ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı