Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor

Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın seçim dönemindeki '100 Ağartan Projeler'i arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Antika Günleri, 16 ayın ardından kapılarını yeniden açıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın seçim dönemindeki '100 Ağartan Projeler'i arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Antika Günleri, 16 ayın ardından kapılarını yeniden açıyor.

Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan ve "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen Antika Pazarı, 11 Temmuz 2021 Pazar günü yeniden meraklılarıyla buluşacak. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen antikacılar ile antika meraklılarını buluşturan pazarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Tarihi ve doğal güzellikleriyle Kayseri'nin incisi konumundaki Talas'ta geçmişe yaptığımız yolculuğu yeniden başlatıyoruz. Açıldığı günden bu yana büyük rağbet gören pazarımıza koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler sonucu ara vermek zorunda kalmıştık. Kısıtlamaların Temmuz ayıyla birlikte kalkmasıyla artık Antika Günleri kaldığı yerden devam edecek. Antika saatlerden tespihlere, kitaplardan taş plaklara kadar çeşit çeşit antikaları, Kayserili hemşehrilerimizle buluşturacağız. Geçmişe özlem duyan herkesi Temmuz ayının ikinci Pazar günü olan 11 Temmuz'da Harman Mahallesi'ndeki Antika Günleri'ne davet ediyorum" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından antika severlerin buluşma noktası olan Antika Pazarı, son olarak 9 Mart 2020 tarihinde altıncı kez kurulmuş ve pandemi tedbirleri nedeniyle bir daha açılamamıştı. - KAYSERİ

Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor
Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor
Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Deniz Poyraz Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Yüce Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas'ta 'Antika Günleri' yeniden kapılarını açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:41:19. #1.14#

title