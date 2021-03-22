Talas Millet Bahçesi Jürisi incelemelerde bulundu
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Talas Millet Bahçesi Jürisi incelemelerde bulundu

22.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:36
Talas Millet Bahçesi Jürisi incelemelerde bulundu

Talas Belediyesi, Millet Bahçesi için düzenlenecek proje yarışmasının jürisini ağırladı.

Talas Belediyesi, Millet Bahçesi için düzenlenecek proje yarışmasının jürisini ağırladı. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyeleri, Talas Millet Bahçesi sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

Farklı şehirlerden gelen mimarlık, peyzaj ve şehir planlama alanlarında uzman jüri üyeleri proje alanını inceleyerek değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Deniz Güner başkanlığında Prof. Dr. Barış Ergen, Belemir Dalokay, Hasan Sıtkı Gümüşsoy ve Ömer Selçuk Baz'ın da aralarında yer aldığı jüri heyeti, ilçedeki tarihi ve kentsel alanlarda gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi'nin adım adım ilerlediğini ifade etti ve kıymetli jüri üyeleri ile bir araya gelerek proje yarışmasının detaylarını konuştuklarını ifade etti. - KAYSERİ

Talas Millet Bahçesi Jürisi incelemelerde bulundu
Talas Millet Bahçesi Jürisi incelemelerde bulundu
Talas Millet Bahçesi Jürisi incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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