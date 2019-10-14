Talas Belediye Başkanı Yalçın, "Alnımız ak, yüreğimiz pak"

14.10.2019 15:53

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik hizmet çıkartmasının 21. durağı Akçakaya Mahallesi oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın burada yaptığı konuşmada vatandaşların verdiği oyun karşılığını yerine getirmeye çalıştıklarını ve bu konuda 'alınlarının ak, yüreklerinin pak' olduğunu söyledi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut'un yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut ile belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen programda bir teşekkür konuşması yapan Akçakaya Mahalle Muhtarı Adem Ayrancı, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Somuncu Baba'dan Sabancılara kadar birçok ünlünün çıktığı mahallemize daha güzel hizmetler yapacağına dair güvenim ve inancım tamdır." dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da törende yaptığı konuşmada vatandaşların verdiği oyun karşılığını vermek için canla başla çalıştıklarına vurgu yaparak, "Öncelikle bize gösterilen teveccühe ve verilen desteğe teşekkür ediyorum. Zaman zaman mahallemize gelerek veya muhtarımızla temas kurarak neye ihtiyaç var, neler yapılması gerekiyor gibi konuları görüştük. Bunun sonucunda yapılacak acil ihtiyaçları belirledik ve hızlı bir şekilde çözüm için de buradayız. Bugün burada 45-50 araç ve 100 civarında personel ile 3 günlük bir çalışma başlatıyoruz. Sizler bize güvenip oy verdiniz. Biz de bu oyların hakkını vermek için 'alnımız ak, yüzümüz pak' hizmet ediyoruz." diye konuştu.



"SINIRDA SAVAŞAN MEHMETÇİKLE HELALLEŞMENİN YOLU"



Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Başkan Yalçın, Türk Ordusu'nun Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra sınır ötesi bir harekat yaptığını işaret ederek, "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra, son iki yıla kadar Suriye sınırlarının içine doğru yaptığımız harekattan başka sınır ötesi harekatımız yok. Bu, PKK mısınız, PYD misiniz, KCK mısınız sınırlarımızdan uzak durun, defolun gidin. Biz size sınırlarımızda yaşam hakkı tanımayacağız demektir. Yoksa bizim durup dururken kimseye savaş açtığımız falan yok. Allah askerimize muzafferiyet ve muvaffakiyet nasip etsin. Onlar orada çarpışırken bizim de burada yaptığımız, şu anda orada ölümle burun buruna mücadele eden Mehmetçiğimizle helalleşmek. Onlar canla başla mücadele ederken biz de bulunduğumuz yerde işimizi en iyi şekilde yaparsak onlarla helalleşmiş oluruz" şeklinde konuştu.



AKÇAKAYA ŞANTİYEYE DÖNECEK



Daha sonra 3 günlük program çerçevesinde Akçakaya'da yapılacak işleri sıralayan Başkan Yalçın, yol yapım ve onarımından yeşil alan ve park-bahçe çalışmalarına, sağlık ocağı ve caminin bakım onarımından mahallenin genel temizlik işlerine kadar 19 ayrı çalışmanın Talas Belediyesi ekipleri tarafından yerine getirileceğini söyledi. Başkan Yalçın ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, KASKİ, Elektrik Şirketi, Kayserigaz ve Türk Telekom gibi paydaşların da kendi alanlarına giren konularda bakım onarım ve tadilat işlerini yerine getireceğini sözlerine ekledi.



"ŞİMDİYE KADAR BÖYLE HİZMET GÖRMEDİK"



Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da mahallelerinin bu kadar eleman ve ekipmanı hiç bir arada görmediğine işaret ederek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Belediyemizden son derece memnunuz. Şimdiye kadar mahallemizde ne belediye başkanı ne de bu kadar araç-gereç ve iş makinesi gördük. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA