Taladro Yürüyorum Dikenlerin Üstünde ft. Eylem sözleri | Taladro sözleri
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Taladro'nun yeni şarkısı Eylem Atmaca ile gerçekleştirdiği düet oldu. Taladro kimdir? Taladro şarkıları nelerdir? Taladro sözleri
TALADRO YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE SÖZLERİ
Karanlık bir gece yol görünmüyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kara çalı bana aman vermiyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
İlacım sen ilacım zaman
Baksana ya zor geldim sana
Turuncu saçları mis
Düştüm, sen de el verdin bana
Üstümde karaca bulutlar
Bir güldü gezegen mavileşti
Çoğuldum senle sadeleştim
Ama senden çıkan bir mermi deşti beni
Yazları sıcak, sözleri kuru
İklimler aşka dönüyor hep
Sarı laleler ömrüne,
Sen de gönlümün tahtına yakışıyorsun tek
Susma, yoksa kalmaz ümit
Konu sensen, konumuz kilit
Cennet kolların üşüyorsa
Aşk, soğuk sabablara çay ve simit
Ölmüşem sana görmemişen
Ve en mutlu günüme gölge düşer
Bu yaz akşamları çiçek bahçesi
Eski yazlarım körpe diken
akdenizin en mavisi tenin
Dinle, bu şarkılar senin
40 derece güneşin altındayım
Ne farkeder bakışları serin
Güneş erken doğup şafak atmıyor
Gökteki bulutu söküp atmıyor
Ay karardı güneş ışık tutmuyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
İlacın benim ilacın zaman
Baksana ya zor geldin bana
Zeytin gözlerim hayalindi hani
Düştün ve el verdim sana
Bırakmam ateş olsa da elin
Patlasan üzerime lav olsa derin
Kavrulurum beni izler bir peri
Bırakmam yine de lal olsa dilim
Konuşamam asla
Aşka dahildi konuşamamakta
Bir adım mesafe uzanamasam da
Acı son yok bu koca masalda
Karanlık gece dikenlerin üstü
Dağ taşa güzelim, sen kime küstün?
Uzanıyor gerdana püskül
nazlı yar bir bahar gibi süslü
Ve hangimiz üzgün?
Buhrana bak bizi hangimiz üzdü?
Dağ gibi dik başım önünde
Ama efkarım felaketin üstü
Bir ağrı sabrına eş özlemim
Sıkar dişleri, şiir sözlerin
Sanma karanlık çağdayım
Zifiri yollara güneş gözlerin
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
TALADRO KİMDİR?
1991 yılında Adana şehrinde doğan Taladro'nun gerçek adı Abdullah Evgi'dir. Rap müziğe 1999 yılında Eminem dinleyerek başladığını söyleyen Taladro, okul hayatına daha iyi şartlarda devam edebilmek için Mersin'e taşındı. 8 sene Mesin'de kalan Taladro ilk öğrenimini burada tamamladıktan sonra orta okulu 2002 yılında taşındıkları Antakya'da tamamlamıştır.
Eminem, Ceza gibi dönemin Rap Müzik yıldızlarının parçalarını sürekli takip eden ve içine iyice işlediğini hisseden ve rap müzikten zevk alan Taladro 2006 yılının başlarında kendi sözlerini yazmaya başlamıştır.
Önceleri söz yazarak ilerlemeye çalışan ünlü rapçi daha sonra evinde yazdığı sözleri besteleyerek ilk kayıtlarını yapmaya başlamıştır. Kendi başına yaptığı bu çalışmalar ile kısa süre içerisinde ciddi bir hayran kitlesi kazanan genç rapçi bu alanda kendisini geliştirmeye devam ederek ilerleyen dönemlerde kendi tarzındaki rapçilerle başarılı düetler yaparak sesini ve tarzını daha geniş kitlelere duyurarak albümler hazırlamaya başlamıştır. Kelebek isimli parçasıyla rap müzikseverlerin oldukça dikkatini çekmiş ve İskenderun'da bu parçaya amatör bir klip çekerek dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur.
Yıldızı parlayan Taladro'nun en beğenilen parçaları arasında Deniz Kızı, Git Ona, Unutursun gibi 2012-2013 döneminde yaptığı parçalar dikkat çekiyor. Değerli sanatçı 2018 yılının başlarında 9 parçadan oluşan ve sevilen parçalarının devamı konumunda olan HÜLYA albümü ile sevenlerinin beğenisine çıkmıştır. Duygusal parçalara oldukça hakim olan rap müzik sanatçısı Taladro ülkenin 4 bir yanında konser ve organizasyonlar düzenleyerek hayranlarına parçalarını canlı dinleme imkanı sunmaktadır.
Biraz daha melankolik rap parçaları ile bilinen Taladro, şarkı sözlerinde herkese hitap edebilecek cümleleri de barındırır.
Taladro İspanyolca bir kelimedir, anlamı ise matkaptır.
TALADRO'NUN PİYASADA YER ALAN PARÇALARI
2013 – Karanlıkta Yaşayan Adam – 9 Parça
2014 – Mihrimah – 8 Parça
2015 – Son Dördün – 8 Parça
2015 – Dem – 4 Parça
2016 – Kandil – 4 Parça
2017 – Beşinci Mevsim – 4 Parça
2018 – Hülya – 9 Parça
TALADRO SÖZLERİ
İçim okyanus dibi
Bilirse gökkuşağına siyahın dengini sor
Güzelce gittin sahi ne güzel gittin
Aptallık bir kalbi yıllar boyu oyalamak
Sahilde bir ev gibiyim beni tanıdı deniz
Sana sunduklarımı getir git
Yitirdiğim her ne varsa yitir git
Gözümün nuruydun, gözümden öylesine düştün ki
Yolladığım tüm meleklerimi getir git..
İsmini kaç şiire sığdırsam beni dinlersin, kaç öykünün içinde sana yer versem yeniden biz olabiliriz?
Bir gün seni özleye özleye öleceğim ve sen bunu hiç bilmeyeceksin, işte en çok bunu bilmek ağır geliyor bana.
Sen öğrettin bana kıyılarda boğulmayı, sen unutturdun yüzmeyi
Ve en ağır uykuların çöktüğü bir gecede uykusuzluk akıyorken gözlerimden, hasretinden öpüyorum.
Birer cesediz. Balkondan dışarı baktığımda yürüyen cesetlerden başka şeyler göremiyorum artık.
Sanki kalbi yok gibiydi...
Ezber bozuyorum gözlerinin buğulu perdelerinde