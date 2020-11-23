Taladro Özge Şabo - Yarım Kalanlar şarkı sözleri

Rap müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Taladro düetlerini paylaşmaya devam ediyor. Taladro teklilerini paylaşmaya devam ederken trendlere de ismini yazdırıyor. Taladro Özge Şabo - Yarım Kalanlar şarkı sözleri nelerdir? Taladro şarkıları nelerdir? Taladro kimdir? Özge Şabo kimdir? Özge Şabo şarkıları nelerdir? Taladro Yarım Kalanlar sözleri

Taladro yepyeni parçasını sevenleriyle buluşturdu. Her parçası YouTube trendlerde yer alan Taladro yeni parçasını Özge Şabo ile yaptı. Taladro, "Mahşer" isimli parçasının hemen ardından bu kez de "Yarım Kalanlar" isimli parçasıyla kulaklarınızda! Peki, Taladro Özge Şabo - Yarım Kalanlar şarkı sözleri nelerdir?

TALADRO ÖZGE ŞABO YARIM KALANLAR ŞARKI SÖZLERİ

Beni bir yerde bir kadın bulmuş gibi

Tıkananan gönlüm görmüş dibi

Beni bir yerde bu kadın gömmüş gibi

Her doğru bedeni yanlış bilir

Sanki zaman durmuş gibi

Aşk yerine yüzüne konmuş kibir

Dilimde acı, içimde nefret

Düşün sevdiğin yanlış biri

Ve buna kanmış biri

Pişmanlık evine dönmüş gibi

Suskun, içine ağlar gibi

Yutkunamam bilen anlar beni

Anne sen gibi sevmezki biri

Anlatamadığın masallar gibi

Yarım kalanlar kalıyor yerinde

Denize hasret bir mahkum gibi

Sensizlik güneşli bir havaya

Meydan okuyan bir sağanak gibi

Haksızca hayatı elinden

Alınan mahkuma üzülen cellat gibiyim

Asıl ayıp olan hayatı para sanıp

Bir kalbe biçilen fiyat di mi?

Zorlama beni, aşk konu olunca

Yakarım bizi, beni bilen bilir

Diren canım, diren ki umudum

Tohum atsın bana fidan gibi

Çünkü umudu yitiren bilir

Aynı güvertede güven gibi

Arkamdan dönen dümen gibi

En iyi parlamayı sönen bilir

Peki çakmak kimin?

29 oldum yaşıyorum hayatı çatlak gibi

***

Gözlerindeyim ben hala bir yere düşmedim

Yalan mutluluklar yalan gülüşlerim

Yarım kalır bir anda bütün düşlerim

İçinde sen yoksan içinde sen yoksan

***

Arıyacak ve açılmayacak bir telefonun

Başında durmak gibi

Üfleme,

Yanıyor dilim

Uyumadım, hala

Gözlerim ağrıyor manyak gibi

Sarma, sarılırsan eğer

Geçecek gibi

Ne de olsa bitecek bir gün

Gözlerime toprak atacak biri

Beni bekliyor bu gece barın biri

Cebimde senelerin alın teri

İçerim, düşerim, kaldırma

Yeter ki basma kaldırım gibi

Sanki bir deniz ve taşıyor gibiyim

Seni içimde yaşıyorum gibiyim

Göremiyorum ama yıllardır

Kokunu bir yerden tanıyor gibiyim

Gönlü örtülere sarıyor

Herkesi ben gibi sanıyor

Bir çiçek bahçesi nazı yok

Ve yoksan bu çiçeğin adı yok

Her şey boş yalan aslında

Uyumadın ben de uyanamadımda

Sırtıma yükleyip yaramaz sırlar

Gidemezsin balam aslında

Bu da yalan aslında

Rüzgar bile yanar aslında

Dallara gizlenen hayat gibi mert

Beni bulamazsında

Dik dur, gülümse, düşmedim ağına

Konu biz değil, kendin olmak mı mana

Doymadım anla

Gözlerine aç ve zayıfım hala

***

Gözlerindeyim ben hala bir yere düşmedim

Yalan mutluluklar yalan gülüşlerim

Yarım kalır bir anda bütün düşlerim

İçinde sen yoksan içinde sen yoksan