Taladro Özge Şabo - Yarım Kalanlar şarkı sözleri
Rap müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Taladro düetlerini paylaşmaya devam ediyor. Taladro teklilerini paylaşmaya devam ederken trendlere de ismini yazdırıyor. Taladro Özge Şabo - Yarım Kalanlar şarkı sözleri nelerdir? Taladro şarkıları nelerdir? Taladro kimdir? Özge Şabo kimdir? Özge Şabo şarkıları nelerdir? Taladro Yarım Kalanlar sözleri
Taladro yepyeni parçasını sevenleriyle buluşturdu. Her parçası YouTube trendlerde yer alan Taladro yeni parçasını Özge Şabo ile yaptı. Taladro, "Mahşer" isimli parçasının hemen ardından bu kez de "Yarım Kalanlar" isimli parçasıyla kulaklarınızda! Peki, Taladro Özge Şabo - Yarım Kalanlar şarkı sözleri nelerdir?
TALADRO ÖZGE ŞABO YARIM KALANLAR ŞARKI SÖZLERİ
Beni bir yerde bir kadın bulmuş gibi
Tıkananan gönlüm görmüş dibi
Beni bir yerde bu kadın gömmüş gibi
Her doğru bedeni yanlış bilir
Sanki zaman durmuş gibi
Aşk yerine yüzüne konmuş kibir
Dilimde acı, içimde nefret
Düşün sevdiğin yanlış biri
Ve buna kanmış biri
Pişmanlık evine dönmüş gibi
Suskun, içine ağlar gibi
Yutkunamam bilen anlar beni
Anne sen gibi sevmezki biri
Anlatamadığın masallar gibi
Yarım kalanlar kalıyor yerinde
Denize hasret bir mahkum gibi
Sensizlik güneşli bir havaya
Meydan okuyan bir sağanak gibi
Haksızca hayatı elinden
Alınan mahkuma üzülen cellat gibiyim
Asıl ayıp olan hayatı para sanıp
Bir kalbe biçilen fiyat di mi?
Zorlama beni, aşk konu olunca
Yakarım bizi, beni bilen bilir
Diren canım, diren ki umudum
Tohum atsın bana fidan gibi
Çünkü umudu yitiren bilir
Aynı güvertede güven gibi
Arkamdan dönen dümen gibi
En iyi parlamayı sönen bilir
Peki çakmak kimin?
29 oldum yaşıyorum hayatı çatlak gibi
***
Gözlerindeyim ben hala bir yere düşmedim
Yalan mutluluklar yalan gülüşlerim
Yarım kalır bir anda bütün düşlerim
İçinde sen yoksan içinde sen yoksan
***
Arıyacak ve açılmayacak bir telefonun
Başında durmak gibi
Üfleme,
Yanıyor dilim
Uyumadım, hala
Gözlerim ağrıyor manyak gibi
Sarma, sarılırsan eğer
Geçecek gibi
Ne de olsa bitecek bir gün
Gözlerime toprak atacak biri
Beni bekliyor bu gece barın biri
Cebimde senelerin alın teri
İçerim, düşerim, kaldırma
Yeter ki basma kaldırım gibi
Sanki bir deniz ve taşıyor gibiyim
Seni içimde yaşıyorum gibiyim
Göremiyorum ama yıllardır
Kokunu bir yerden tanıyor gibiyim
Gönlü örtülere sarıyor
Herkesi ben gibi sanıyor
Bir çiçek bahçesi nazı yok
Ve yoksan bu çiçeğin adı yok
Her şey boş yalan aslında
Uyumadın ben de uyanamadımda
Sırtıma yükleyip yaramaz sırlar
Gidemezsin balam aslında
Bu da yalan aslında
Rüzgar bile yanar aslında
Dallara gizlenen hayat gibi mert
Beni bulamazsında
Dik dur, gülümse, düşmedim ağına
Konu biz değil, kendin olmak mı mana
Doymadım anla
Gözlerine aç ve zayıfım hala
***
Gözlerindeyim ben hala bir yere düşmedim
Yalan mutluluklar yalan gülüşlerim
Yarım kalır bir anda bütün düşlerim
İçinde sen yoksan içinde sen yoksan