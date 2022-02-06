TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın hemen yanındaki aydınlatma direğindeki açıkta bulunan elektrik kabloları çevrede tedirginlik yarattı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önündeki aydınlatma direğinin günlerden bu yana kapaksız olduğu belirlendi. Çalındığı veya düştükten sonra kaybolduğu sanılan kapaktan dışarı sarkan elektrik kablolarının bulunduğu direğin hemen önünde çöp konteyneri bulunması ayrı tehlike oluşturuyor. Çöp atmaya gelen yüzlerce kişinin can güvenliğini tehlikeye sokan direğe kapak takılarak kablolar için önlem alınmasını isteyenler zabıtaya haber verdi.