Taksim'de yağmur etkili oldu
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Taksim'de yağmur etkili oldu

Taksim'de yağmur etkili oldu Vatandaşlar ceketlerini kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı Taksim'de yağmur etkili oldu.

20.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:11

Taksim'de yağmur etkili oldu

Vatandaşlar ceketlerini kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı

İSTANBUL - Taksim'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar ceketlerini kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı.

Taksim'de aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşlar yanlarındaki şemsiyeleri açarken, kimi vatandaşlar ise ceketlerini kafalarına kapatarak önlem aldı.

Taksim'de yağmur etkili oldu

Kaynak: İHA

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