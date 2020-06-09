Taksim'de polisin "hoparlörlü drone" ile uyardığı vatandaşlar şaşkına döndü Taksim'de polisin "hoparlörlü drone" ile uyardığı vatandaşlar şaşkına döndü İstiklal Caddesi'nde polis hoparlörlü drone ile vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu Havadaki droneyi gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu Haliç Polis...

Taksim'de polisin "hoparlörlü drone" ile uyardığı vatandaşlar şaşkına döndü

İstiklal Caddesi'nde polis hoparlörlü drone ile vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu

Havadaki droneyi gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi

İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekipleri vatandaşlara "hoparlörlü drone" ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Havadaki droneyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dünyayı etkisi atlına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşmeye başlanmıştı. Bu kapsamda yetkililer maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Bu kapsamda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği İnsansız Hava Aracı Bürosu ekipleri, "hoparlörlü drone" ile havadan vatandaşları uyardı. Sağlıkları için maske takması ve mesafelerine dikkat etmesi uyarısında bulunan droneyi gören vatandaşlar şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, bazıları da droneyi izledi.

Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekibinin uyarı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA