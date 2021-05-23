Taksim'de ekipler tarafından parfümleri alınan seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı

İstanbul Taksim'de kaçak parfüm seyyar satıcılar aralarında kavga etmeye başlayınca, zabıta olaya müdahale etti. Bu defa da zabıtalar ile satıcılar arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederek parfümleri topladı. Döner bıçağını alan bir satıcı "Ben hırsızlık yapmıyorum" diyerek bıçağı boğazına dayadı. Ekipler şahsa müdahale ederek gözaltına aldı.