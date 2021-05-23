Taksim'de ekipler tarafından parfümleri alınan seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı
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Taksim'de ekipler tarafından parfümleri alınan seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Taksim'de kaçak parfüm seyyar satıcılar aralarında kavga etmeye başlayınca, zabıta olaya müdahale etti. Bu defa da zabıtalar ile satıcılar arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederek parfümleri topladı. Döner bıçağını alan bir satıcı "Ben hırsızlık yapmıyorum" diyerek bıçağı boğazına dayadı. Ekipler şahsa müdahale ederek gözaltına aldı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre, İstiklal Caddesi'nde turistlere sahte parfüm satan şahıslar arasında kavga çıktı. Kısıtlama kapsamında uygulama yapan İBB'ye bağlı zabıta ekipleri kavgaya müdahale ederek, parfümleri aldı.Müdahalenin ardından zabıta ekipleri ile parfüm satıcıları arasında kavga çıktı.

POLİSLER KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesiyle meydanda bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Tarafların dağılmasının ardından parfüm satıcısı olan bir kişi elinde döner bıçağıyla meydana geldi.

Taksim'de ekipler tarafından parfümleri alınan seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı

PARFÜMLERİ GERİ İSTEDİ

Döner bıçağını boğazına dayayan satıcı, "Ben hırsızlık yapmıyorum" diyerek parfümleri geri istedi. O esnada polis ve zabıta ekipleri şahsa müdahale ederek elinden döner bıçağını aldı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Taksim'de ekipler tarafından parfümleri alınan seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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