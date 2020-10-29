FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA IŞIKLI PROTESTO
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FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA IŞIKLI PROTESTO

29.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:22
FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA IŞIKLI PROTESTO

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHATaksim'deki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu duvarına, Fransa'nın tarihinde yaptığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı, video ve fotoğraflar yansıtıldı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Taksim'deki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu duvarına, Fransa'nın tarihinde yaptığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı, video ve fotoğraflar yansıtıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup, İslam karşıtı eylemeler nedeniyle Fransa'yı protesto etti. Gruptakiler, yanlarında getirdikleri projektör ile başkonsolosluk binası duvarına Fransa tarihinde yer aldığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı, video ve fotoğraflar yansıttı.

Eylemin ardından grup olaysız dağıldı.

FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA IŞIKLI PROTESTO
FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA IŞIKLI PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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