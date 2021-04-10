Taksim'de doğum günü partisine nefes kesen baskın kamerada

Taksim'de doğum günü partisine nefes kesen baskın kamerada Beyoğlu'nda polis ekipleri kısıtlamanın ilk saatlerinde dev bir uygulama gerçekleştirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Taksim'de doğum günü partisine nefes kesen baskın kamerada

Beyoğlu'nda polis ekipleri kısıtlamanın ilk saatlerinde dev bir uygulama gerçekleştirdi

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde şok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı. Taksim'de ise polis ekipleri denetimler kapsamında bir mekana yaptığı baskında doğum günü partisi için bir araya gelen 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira cezai işlem uyguladı. Nefes kesen baskın anları İHA kameralarına yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve Tarlabaşı Bulvarında 56 saat boyunca geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geniş çapta asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında Devriye Ekipler Amirliği, "Yunus" diye tabir edilen motorize ekipler ile "gece kartalları" diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri otomobilleri durdurarak detaylı bir şekilde arama yaptı. Vatandaşların Genel Bilgi Taraması yapılarak kısıtlamadan muaf olunması gereken izin belgelerini de kontrol etti. Ekipler paket servisi yapan iş yerlerine de uyarılara bulundu. Yapılan uygulamada 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamada doğum günü partisine baskın

Öte yandan denetimler kapsamında Beyoğlu polisi, Taksim İmam Adnan Sokak'ta aldıkları ihbar üzerine bir mekana baskın düzenledi. Gerçekleştirilen baskında doğum günü için bir araya gelen 17 genç, şoka uğrayarak yüzlerini kapatmaya başladı. Doğum günü partisi için bir araya gelen kişilerin görüntülendikleri esnada maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Parti yapmak için bir araya gelen 17 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 58 bin 973 lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerin ardından gençler mekandan çıkarken, iş yeri ise kapatıldı. Nefes kesen baskın anları ise İHA kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS