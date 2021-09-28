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Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu "Uzak" diyerek taksiye almadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM'DE DENETİM; TAKSİCİDEN BU KEZ UZUN MESAFE BAHANESİHaber - Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) TAKSİM'de taksilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi.

TAKSİM'DE DENETİM; TAKSİCİDEN BU KEZ UZUN MESAFE BAHANESİ
Haber - Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,( Dha ) TAKSİM'de taksilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi. Öte yandan bir kadın gideceği yerin uzak olduğu bahane edilerek taksiye alınmadı. Taksi sürücüsünü polise şikayet eden kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" dedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.
ÇOK UZAK DEYİP ALMADI
Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" diye konuştu. Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu Uzak diyerek taksiye almadı

Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu Uzak diyerek taksiye almadı

Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu Uzak diyerek taksiye almadı

Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu 'Uzak' diyerek taksiye almadı - Haberler
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