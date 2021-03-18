Taksilerde gelinlik unutan bile var
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Taksilerde gelinlik unutan bile var

18.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:34
Taksilerde gelinlik unutan bile var

İZMİR'de hizmet veren 2 bin 823 takside her yıl binin üzerinde eşya unutulurken, listenin başında cep telefonu, çanta ve bebek arabası geliyor.

İZMİR'de hizmet veren 2 bin 823 takside her yıl binin üzerinde eşya unutulurken, listenin başında cep telefonu, çanta ve bebek arabası geliyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Takside bebek arabası, keman, köpek, altın, para, gelinlik ile damatlığın yanı sıra çocuğunu bile unutan oluyor. Dijital taksicilik sistemi ile başvuru yapan kişilerin kayıp eşyalarını yüzde 99 bulup, teslim ediyoruz" dedi.

İzmir'de hizmet veren taksilerde her yıl çok sayıda eşya unutuluyor. Şemsiyeden kıyafete, bebek arabasından bilgisayara kadar unutulan çok sayıda eşya, dijital taksicilik sistemi, 'EnTaksi' ile sahiplerine hızla teslim ediliyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, dijital taksicilik sistemi kayıtlarından kayıp eşyalara ve sahiplerine eskiye göre daha kısa sürede ulaştıklarını anlattı. Anık, "Teknolojinin gelişmesiyle unutulan eşyalar, hızlı bir şekilde bulunuyor. Bize, takside unutulanlar konusunda başvuruda bulunanların eşyalarını yüzde 99 buluyoruz. Müşterinin nereden hangi araca bindiğini, hangi güzergahtan devam ettiğini ve saatini söylemesi halinde 'EnTaksi' uygulamasından rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Önemli olan müşterinin arayıp, bilgi vermesi. Hem can hem mal güvenliği açısından önemli bir uygulama. Sistem sayesinde müşteriye verdiğimiz hizmetin kalitesi arttı" dedi.

'DAMATLIĞINI, GELİNLİĞİNİ UNUTAN BİLE VAR'

Uygulama sayesinde yolcuların mağduriyetinin önlendiğini anlatan Anık, "Bir ay önce 2 bin 500 lira değerinde altın bulunarak, sahibine tesilm edildi. Heyecandan damatlığını ya da gelinliğini arabada unutan bile oldu. İzmirlilerin can ve mal güvenliğini koruyacak sistem sayesinde hangi aracın, ne zaman, hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde tespit ediyoruz. Çoğu zaman şoför arkadaşlarımız, yolculardan bildirim gelmeden bunları bulup, bize iletiyor. Dijital taksicilik sistemine geçtikten sonra kayıp ve unutulan eşyaları, sahiplerine daha çok teslim eder hale geldik" diye konuştu.

'ARAÇLARIN KONUMUNU EKRANDAN İZLİYORUZ'

Emniyet birimlerinin de uygulamadan yararlandığını kaydeden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Araçların konumunu ekrandan takip ediyoruz. Örneğin taksiye bindiği ihbar edilen şüpheli şahsın, nerede indiği sistem üzerinden takip ediliyor. Haber merkezimizde biri idareci 5 personel görev yapıyor.  7 gün, 24 saat telefonlar açık. Plaka verildiğinde aracın şu an nerede olduğunu anında bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı. 

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Bindiği takside bebek arabasını unutan Kezban Karamarlı (35) hemen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı aradığını söyledi. Karamarlı, "Bebeğim ağlayınca telaşla taksiden indim. Ancak bebek arabasını almayı unuttum. Bindiğim taksinin bağlı olduğu odayı aradım ve bir gün sonra bebek arabasını gelip, almamı söylediler. Çok mutlu oldum" dedi.

Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var
Taksilerde gelinlik unutan bile var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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