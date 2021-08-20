Üsküdar'da, taksicinin bıçak zoruyla parasını alan sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
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Üsküdar'da, taksicinin bıçak zoruyla parasını alan sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

Üsküdar'da, taksicinin bıçak zoruyla parasını alan sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Üsküdar'da taksi şoförünün boğazına bıçak dayayarak parasını ve cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da taksi şoförünün boğazına bıçak dayayarak parasını ve cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ollayor Allanazarov'un (27) 17 Temmuz'da müşteki Turgut Güldaş'ın (55) kullandığı taksiye Üsküdar İskelesi'nden yolcu olarak bindiği anlatıldı.

Sanığın taksiye bindikten sonra şoföre Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Bodrum Sokağa gitmek istediğini söylediği aktarılan iddianamede, söz konusu adrese geldiklerinde taksiyi durduran Allanazarov'un müşteki Güldaş'ın boğazına bıçak dayayarak "Parayı ve telefonunu bana ver" dediği kaydedildi.

İddianamede, taksi şoförü Güldaş'n da vites topunun yanında bulunan telefonu göstermesi üzerine sanığın burada bulunan 550 lira para ile cep telefonunu bıçak tehdidiyle yağmaladığı aktarıldı.

Taksi şoförünün, sanığın bir anlık dalgınlığından istifade ederek araçtan dışarıya çıktığı ve sanığın kaçmasına engel olmak istediği aktarılan iddianamede, bu sırada da sanığın aracın camlarını kırarak zarar verdiği ifade edildi.

İddianamede, taksi şoförü Güldaş'ın çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevredekilerin yardımı ile yakalanarak polise teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede sanık Allanazarov'un "gece vakti silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Allanazarov, ilerleyen günlerde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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