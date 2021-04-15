YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
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YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü

YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Editörlerin Dikkatine'Taksi şoförü, takip ettiği genç kadına aracıyla çarptı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruz.

Editörlerin Dikkatine

'Taksi şoförü, takip ettiği genç kadına aracıyla çarptı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruz.

 

 MERSİN'de taksi şoförü Emircan D. (21), annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracıyla çarptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınan Emircan D. hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan C.G.D., eşyalarına bir çantaya koyup, annesine evden ayrılacağını söyledi. Ancak annesi, C.G.D.'nin bu kararına karşı çıktı. C.G.D. tüm uyarılarına karşın evden çıkınca, annesi taksi şoförlüğü yapan oğlu Emircan D.'yi arayıp, bilgi verdi. Bunun üzerine Emircan D., taksiyle kız kardeşini aramaya başladı. Emircan D., kardeşi C.G.D.'yi Üniversitesi Caddesi'nde yürürken görüp, taksiyle yanına yaklaştı.Emircan D., kardeşinden araca binmesini istedi. Ancak genç kız, ağabeyinin bu isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine Emircan D., taksiyle manevra yaparak kardeşine hafif şekilde çarptı. Yere düşen C.G.D. çığlık atarken, Emircan D. ise araçtan indi. Kısa süreli tartışmanın ardından genç kız bölgeden ayrıldı.Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyadan paylaşıldı.ŞİKAYETÇİ OLMADIİhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Emircan D. ile kız kardeşi C.G.D.'yi polis merkezine götürdü. C.G.D., ağabeyinden şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan Emircan D. hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Genç kıza talebi halinde koruma kararı verilmesi kararlaştırıldı. EMNİYETTEN AÇIKLAMA: TACİZ DEĞİLMersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, videonun sosyal medyada, taksicinin genç kızı taciz ettiği şeklinde yorumlandığı belirtildi. Açıklamada, olayın taciz ile ilgisinin olmadığı bildirildi.TAKSİ DURAĞI BAŞKANI: TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Taksi şoförünün bağlı olduğu merkez Mezitli ilçesindeki taksi durağının başkanı Gökhan Mete, "Ağabeyi arabaya binmesi için uyarıyor. Ağabeyi araca bindirmek için önünü kesince tatsız bir olay yaşanıyor. Bu olayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Keşke aracı durdurup kız kardeşinin kolundan tutup eve getirseymiş. Tasvip etmediğimiz bir olay yaşanıyor. Şahsım ve çalışan arkadaşlarımız adına tüm kadınlardan, halkımızdan ve özellikle kız çocuklarından özür diliyorum. Bizi mazur görsünler" dedi.

Soner AYDIN/MERSİN, -


YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü
YENİDEN) Taksici, aracını evden ayrılan kız kardeşinin üzerine sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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