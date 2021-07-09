Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada
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Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı.

Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de iddiaya göre bir sürücü, eksik olan taksi ücretini tamamlamak için önce arkadaşına sonra da işyerine giden müşterinin cep telefonunu çalarak kaçtı.

Olay önceki gün saat 08.00 sıralarında Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre, Habibler Mahallesi'nde uykuda kaldığı için iş yeri servisini kaçıran Afganistan asıllı Bahtiyar Nezeri çalıştığı tekstil işine gitmek üzere durdurduğu bir ticari taksiye bindi. Taksi sürücüsüne parasının olmadığını ve yolda bir arkadaşına uğrayarak para alacağını ve taksi ücretini ödeyeceğini söyleyen Nezeri, 50. Yıl Mahallesi'nde iş yerine yakın bir noktada taksiyi durdurarak, sürücüye 2 dakika beklemesini ve parayı alıp hemen geleceğini söyledi. Kısa süre sonra geri dönen Nezeri, 25 lira tutan taksi ücretinin 5 lira eksik olduğunu iddia etti. Ancak taksi sürücüsü bunu kabul etmedi. Nezeri, bu defa çalıştığı iş yerine giderek arkadaşlarından para alacağını söyledi. İş yerinin önüne geldiği esnada taksi şoförü Nezeri'nin elinde bulunan cep telefonunu alarak el koydu. Para istemek için arkadaşını aramak istediğini söyleyen Nezeri telefonu istedi. Ancak taksi sürücüsü, gidip parayı alıp gelmesini söyledi. Taksi sürücüsü, Nezeri'nin para almak için 4. katta bulunan iş yerine gittiği esnada olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Arkadaşlarından para aldıktan sonra geri döndüğünde taksi şoförünün cep telefonunu çalarak kaçtığını fark eden Nezeri, olayla ilgili emniyete giderek şikayette bulundu. Öte yandan Nezeri'nin yeniden taksiye binerek çalıştığı iş yerine doğru gittiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada
Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada
Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada
Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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