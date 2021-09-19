Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı - Haberler
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Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

Bursa'da taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için kendilerini alamayacağını söylediği 2 kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Uğur K., bekleyen yolcusunu almak için yola çıktı. Bu sırada, iddiaya göre B.A. ve A.N., taksiyi durdurup binmek istedi.

Müşterisinin beklediğini söyleyen Uğur K. ile B.A ve A.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. ve A.N., sürücü Uğur K.'ye bıçak çekti. Uğur K. ise, takside bulunan sopayla karşılık verdi. Kavgada Uğur K., karnından bıçakla, vücudunun çeşitli yerlerinden de darp neticesinde yaralandı.

Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

Tarafları, trafik polisleri ve caddeden geçenler ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, sürücü Uğur K.'nin yaralı olduğu halde telefonla konuşması dikkat çekti.

Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taksi şoförü, yolcu almaya gittiği için aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı - Haberler
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