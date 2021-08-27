Takla atan traktör sürücüsü öldü
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Takla atan traktör sürücüsü öldü

Takla atan traktör sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Haberler | Güncel

Niğde'nin Çamardı ilçesi Mazmılı Yaylası'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla attı.

Niğde'nin Çamardı ilçesi Mazmılı Yaylası'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla attı. Sürücü İbrahim Duman (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çamardı ilçesine bağlı Yelatan Mahallesi Mazmılı yaylasında meydana geldi. Yayladan dönen İbrahim Duman yönetimindeki 51 DZ 499 plakalı traktör, engebeli arazide kontrolden çıktı. Duman, takla atan traktörün altında kaldı. Bölgeden geçenler tarafından aracın altından çıkarılan Duman'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Duman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çamardı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


- Niğde
Takla atan traktör sürücüsü öldü
Takla atan traktör sürücüsü öldü
Takla atan traktör sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi

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