Takla atan otobüste hayatını kaybeden genç tıbbiyeli göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerden 24 yaşındaki Düzce Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in cenazesi, sevenlerinin göz yaşları arasında memleketi Ayvalık'ta toprağa verildi.

Balıkesir'de takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerden 24 yaşındaki Düzce Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in cenazesi, sevenlerinin göz yaşları arasında memleketi Ayvalık'ta toprağa verildi.

Ayvalık'ta Saatli Camii'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Bilge Toker'in cenazesine ailesi, yakınları, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede genç tıbbiyeli Bilge Toker'in annesi Hatice Toker, Ayvalık'ın eski İlçe Tarım Müdürü olan babası Hüseyin Toker, kendisi gibi doktor olan ablası İlke Önder ile eski CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker'in göz yaşları adeta sel olup aktı. Kızının tabutuna sarılan anne Hatice Toker'in bu durumu yürekleri dağladı.

Cenazeye katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir'de meydana gelen kazada Ayvalık'ın yüreğinin yandığını vurgulayarak, "Acımız ve üzüntümüz çok büyük" demekle yetindi.

Genç kızın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından gözyaşlarıyla ilçe kabristanına defnedildi.

(Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı