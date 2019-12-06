Takıntılar başarıyı olumsuz etkiliyor

06.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:00

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, takıntıların başarıyı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Dünya Danışmanlık Merkezi Kurucusu Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, Takıntı'nın ruhçulukta ve ruh bilimde farklı olarak tanımlanır ve farklı kavramları ifade etmek üzere kullanıldığını ifade ederek, "Psikiyatri sözlüklerinde kısaca "yanlış olduğunu bildiğimiz halde kafamızdan atamadığımız, mantık ve muhakeme ile uzaklaştırılamayan, arzu edilmeyen saplantı halindeki fikirler" olarak tanımlanır.Takıntılı ruh haliyle baş edilemediği zaman insanlarda anksiyete türü bir rahatsızlık olan obsesif-kompülsif bozukluk (OKB) görünür" dedi.

Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişilerin kontrol edemedikleri yinelenen ve stres oluşturan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olduğunu anlatan Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, "Bu düşüncelerin oluşturduğu anksiyete bazı ritüelleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılır" diye konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, takıntının olumsuz etkileri konusunda ise şunları söyledi; "Sürekli kontrol etme, yolda yürürken çizgilere basmama, sayarak gitme, parkeleri sayarak yürüme, sürekli el yıkama alışkanlığı, kelime tekrarı yapmak gibi örnekler verilebilir. Bu kişiler genel olarak aşırı sorumluluk duygusu, mükemmeliyetçilik, tehlikeyi büyüme-abartma, kontrollü olma, suçluluk veya utanç duyma, öfke ya da öfke kontrolünde zorluk çekme gibi durumları olabilir. Kişinin gündelik hayatını, ilişkilerini bozuyorsa çevresinden ya da ailesinden 'artık yeter, dur, burada bunu yapmaman gerekiyor' gibi şikayetler alıyorsa mutlaka psikolojik bir destek görmesi gerekir. Kişi belki bunu içten içe fark ediyor ama dışarıya bunu belli etmemeye çalışıyor. Çünkü 'dışarıdan yanlış anlaşılır mıyım? Benimle alay ederler mi?' gibi düşünceleri bastırmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışırken de işte tepkilerini büyütebiliyor. Dışarıdan eğer fark edilirse ve bu durum büyümeye başlarsa sıkıntı oluyor. Yoksa hepimizin kendi içinde beslediği, farkında olmadığı ama ara ara yaptığımız takıntılara sahip olabiliriz. Bu kesinlikle bir şeye bağlıdır diyemeyiz ama belki o an bir şey düşündüğü için bunu yapma gereksinimi duyuyor. Sadece alıştığı bir davranış modeli olduğu için bunu yapıyor. Ama bunu artık işe gitmekte yolunu bulamıyorsa, bir yere gidemiyorsa, bu durum gündelik hayatına fazlasıyla etki ediyorsa ve karıştırıyorsa o zaman psikolojik destek almak gerekiyor."

(İHA)

Kaynak: İHA