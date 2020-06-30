Tahtalı Barajı etrafında kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor
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Tahtalı Barajı etrafında kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı havzasının korunması için yasalar çerçevesinde denetim ve önlemlerini sürdürüyor.

Tahtalı Barajı etrafında kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor
30.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı havzasının korunması için yasalar çerçevesinde denetim ve önlemlerini sürdürüyor. İZSU yetkilileri, havzadaki kaçak yapılaşmalara göz yumulmasının söz konusu olmayacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 305 milyon metreküp rezerv hacmi ile İzmir'in içme ve kullanma suyu sağlayan yer üstü kaynakları arasında en büyük kapasiteye sahip Tahtalı Barajı'nın korunması için özellikle kaçak yapılaşmaya karşı mücadeleden ödün vermiyor. İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezindeki 11 ilçenin su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan havzada yasalar çerçevesinde denetim ve önlemlerini sürdürüyor.

655 kaçak yapı yıkıldı

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı gereği, Tahtalı Barajı'nın koruma alanı içinden geçen derelerin her iki yanında 100 metreye kadar yapı yasağı bulunduğu hatırlatılarak, bu alanlardaki kaçak yapılardan son dönemde tespit edilen 32'sinin yasal süreçleri tamamlandıktan sonra yıkımına başlandığı vurgulandı.

Bugüne kadar mutlak koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı ve dere mutlak koruma alanında 655 yapının yıkımının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yapı kayıt belgesi alarak yapılaşmaya gitme, bununla birlikte tarım arazilerini hobi bahçesine dönüştürme yönünde artan bir eğilim olduğu dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yasalara aykırı faaliyetler arasında sayılan hobi bahçelerine ilişkin ciddi uyarılarının yanı sıra Çevre Şehircilik Bakanlığının alınan yapı kayıt belgelerinin baraj havzalarında geçerli olmadığı yönünde görüşleri mevcut. Tespit edilen kaçak yapı sahiplerinin idaremiz aleyhine açtıkları davalardaki yürütmeyi durdurma talepleri bu nedenle reddediliyor. Şu anda yasal süreçleri tamamlanan 32 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmekte. Baraj havzasında kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yıkımların yapılması 1 milyon 200 bin kişinin ihtiyacını karşılayan su kaynağının korunması, kentimize temiz ve sağlıklı su verilmesi açısından önem arz etmektedir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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