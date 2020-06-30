Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti
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Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti
30.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:46

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Tahran Acil Durum Başkanı Peyman Sabiriyan, Tahran'ın Teşric Meydanı yakınlarındaki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 6 kişinin ise tedavi altına alındığını söyledi.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını aktardı.

Patlamanın ardından Şeriati Caddesi trafiğe kapatılırken, Tahran Emniyet Müdürlüğü de halkı olay yerinde toplanmamaları konusunda uyardı.

Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

İran devlet televizyonundan daha önce yapılan açıklamada Tahran'ın kuzeyindeki bir klinikte meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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