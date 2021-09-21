Tahıl ambarı Konya kuru fasulye üretiminde de iddialı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuru fasulye üretiminin önemli merkezlerinden Konya'da, tarlalarda hasat çalışmaları sürüyor.

Tarlalarda yoğun mesainin devam ettiği bugünlerde, işçiler fasulyeleri topluyor.

Fasulye taneleri bitkiden ayrıldıktan sonra işletmelerde zincir marketlere gönderilmek üzere paketleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fevzi Tosun, AA muhabirine, kuru fasulyenin, içeriğindeki protein oranının yüksek olması nedeniyle beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kuru fasulyenin Konya için önemine değinen Tosun, il genelinde 186 bin dekarlık alanda yılda yaklaşık 62 bin tonluk bir üretimin olduğunu vurguladı.

Tosun, Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nın da sertifikalı kuru fasulyenin üretildiği, iyi tarım uygulamalarının hayata geçirildiği önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin direktifleriyle hayata geçirilen bitkisel üretimi geliştirme projesi çerçevesinde, kuru fasulye üretiminin yapıldığı bölgelere yerli ve milli sertifikalı tohumlardan dağıtıldığını belirtti.

Tohumların yüzde 75'i hibe

Bu kapsamda Bakanlık tarafından ayrılan kaynakla yaklaşık 100 bin tohumun üreticiyle buluşturulduğunu anlatan Tosun, "Derebucak, Beyşehir ve Hüyük bölgesine de yaklaşık 40 tonluk bir tohum dağıtımımız oldu ama bu yıl kuraklıktan dolayı farklı bir sezon geçirdik. Yine de verimimiz ortalama verimlere yakın seviyede gerçekleşti." dedi.

Tosun, Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derebucak Belediyesinin destekleriyle bölgede eleme, paketleme tesisi kurulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün üretimini gerçekleştirdiğimiz fasulyeler, paketlenerek zincir marketlere pazarlanmakta. Üreticimiz bunun katma değerinin daha da çok olması için çaba harcıyor ve bu amaçla da Derebucak bölgesinde iki kooperatif, güçlerini bir araya getirdi, güç birliği yaptılar. Gelecekte de bu gücün, bu birlikteliğin daha güzel çalışmalara, daha güzel işlere netice vereceğine inanıyoruz. Üretim yapan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bol kazançlı ve bereketli, hasarsız, kazasız bol verimli üretim sezonu diliyorum."

Konya'da üretilen kuru fasulyelerin yurt dışına da gönderildiğini ancak bunun halen düşük seviyelerde olduğunu aktaran Tosun, ihracatın daha da artırılması için çalıştıklarını bildirdi.

Tosun, ülke genelinde de yaygın olarak tüketilen kuru fasulyenin hızla artan nüfusun beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda fasulye yetiştiriciliğinde yeni çeşitleri ilave etmek gerektiğinin altını çizen Tosun, gerek ülke ekonomisi gerekse üretici açısından bunun önemli olduğunu sözlerine ekledi.