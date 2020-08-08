Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
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Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı

Bir kadını taciz eden engelli şahsı dövdüğü için çalışanını işten çıkaran e-ticaret markası Getir, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Kendini savunan marka, kadını gönderdikten sonra dönüp şahsı döven çalışanı için "Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilemez" sözlerine yer verdi.

Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
08.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:15

Popüler sipariş uygulaması Getir, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan firmalardan biri oldu. Bir çalışanının, genç kadını taciz eden "engelli yaka kartlı" erkeğe şiddet uygulaması üzerine Doğan Kaya işten çıkarıldı. Bu duruma Twitter'da büyük tepki gösterilirken, firmanın yaptığı açıklamada; "Bir yanlışın başka bir yanlış ile düzeltilmesi mümkün değildir. Bayimize bağlı kuryenin bizzat şiddete başvurarak 'suç' teşkil eden bir davranışta bulunması ve cezalandırıcı rolünü üstlenmesi kabul edilemez" denildi.

Getir'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Getir, kadına şiddetin ve tacizin her şekline karşıdır. Florya bayimizde kurye olarak çalışan Doğan Kaya'nın iş akdinin sona erme sebebine ilişkin çeşitli platformlarda paylaşımlar yapılmıştır. Bu paylaşımlarda Getir'in sanki genç bir kadına karşı yapılan tacize gösterilen tepkiyi cezalandırdığı yönünde bir algı yaratıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz.

"KADINI UZAKLAŞTIRDIKTAN SONRA DÖNÜP DÖVDÜ"

Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada, Doğan Kaya'nın bağlı bulunduğu bayimize, olayın gerçekleştiği 9 Temmuz 2020 gecesi, 50'li yaşlarda bir erkeğin genç bir kadının rızası olmaksızın fotoğrafını çektiğini gördüğü; bunun üzerine müdahale ederek kadını taksiye bindirip uzaklaştırdıktan sonra, kişinin yanına tekrar gelerek dövdüğünü ifade ettiği öğrenilmiştir. Görgü tanıklarından elde edilen bilgi uyarınca Doğan Kaya'nın zihinsel engelli yaka kartı olan yaşlı bir erkeği takip edip, şiddetli bir şekilde dövdüğü öğrenilmiştir.

Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı

"BİR YANLIŞ BAŞKA BİR YANLIŞ İLE DÜZELTİLMEZ"

Bir yanlışın başka bir yanlış ile düzeltilmesi mümkün değildir. Bayimize bağlı kuryenin bizzat şiddete başvurarak 'suç' teşkil eden bir davranışta bulunması ve cezalandırıcı rolünü üstlenmesi kabul edilemez. Bu hassasiyetimizi benimseyen bayimiz durumu Doğan Kaya ile paylaşmış ve mağduriyetine sebep olmayacak şekilde, tüm kanuni haklarını ödeyerek iş akdini sona erdirmiştir.

"POLİS YERİNE KENDİ ADALETİNİ SAĞLAMAK TASVİP EDİLEMEZ"

Olası bir tacize karşı öç alma ve bireysel cezalandırma duygusuyla şiddet uygulanması yerine akıl ve sağduyu ile hareket etmenin toplumsal huzuru tesis etmekte daha etkili olacağına inanıyoruz. Olayın olduğu yere çok yakın mesafede bulunan polis memurlarına başvurmak yerine kendi adaletini sağlama amacıyla şiddete başvurulmasını tasvip etmemiz mümkün değildir."

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