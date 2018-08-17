Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman Özbekistan'da

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman iki gün boyunca resmi temaslarda bulunmak için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetlisi olarak Taşkent'e geldi.

İmamali Rahman, Taşkent Havaalanında Şavkat Mirziyoyev tarafından karşılandı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Köşkü Köksaray'da gerçekleştirilen karşılama töreni sonrası iki Cumhurbaşkanı karşılıklı ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Özbekistan ve Tacikistan arasındaki ticaret hacminin, iki ülkenin dostluğuna ve kardeşliğine uygun durumda olmadığı belirtilerek, ticaret hacminin kısa sürede en az 1 milyar dolara çıkarılması gerektiği vurgulandı. Su paylaşımı konusunda Özbekistan ve Tacikistan arasında hiçbir sorun kalmadığının ve olmayacağının altı çizildi.

İlk görüşmenin ardından iki lider, ülkeler arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı.

Özbekistan ve Tacikistan arasında çeşitli alanlarda hükümetler arası, bakanlıklar arası ve kurumlar arası 26 anlaşma, Özbekistan'ın Surhanderya ve Semerkant vilayetleri ile Tacikistan'ın Hatlon ve Suğd vilayetleri arasında işbirliği protokolleri imzalandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı ziyareti kapsamında düzenlenen Özbekistan-Tacikistan İş Forumunda iki ülke arasında 103 milyon dolarlık iş anlaşması ile sonuçlandı. - TAŞKENT