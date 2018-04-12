Taburcu Olan Hastalar Evlerinde Ziyaret Ediliyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, bazı kurum yöneticileri ile birlikte tedavilerinin ardından taburcu olan hastaları evlerinde ziyaretlerine devam ediyor.

Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından hizmet alıp taburcu olan hastaların evlerine habersiz olarak ziyaret edip istek ve şikayetlerin not edilmesi amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gördükten sonra taburcu olan emekli öğretmen Yunus Köroğlu ve ailesini Akrabaşı mahallesindeki evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Dr. Bilge, ev ziyareti yaptığı hastaya sağlık sorunları ve aldıkları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak bilgiler aldı.

Amaçlarının hasta ve yakınları ile yüz yüze görüşerek sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirim almak olduğunu belirten Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge "Sağlık kuruluşlarımızdan hizmet alan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Ev ziyaretlerinde Aile hekimliğinden, Evde Sağlık Hizmetinden,112 acil sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalarımıza, yoğum bakımda yatan hastalara, doğum yapan hastalara sağlık hizmeti alan tüm vatandaşlarımızı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri ile ilgili yaşadıkları problemleri not alıyoruz. Sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla saha çalışması yapıyoruz. Memnuniyetten ziyade yaşanan aksaklık ve eksiklerin tespitini yaparak giderilmesi için gayret sarf ediyoruz, bu ziyaretlerimizi hizmet kalitemizi yükseltmek adına devam ettireceğiz" dedi.

Ziyarette hasta yakınlarıyla da yakından ilgilenen ve sağlık alanında hasta yakınları tarafından sorulan sorulara da cevaplar veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Hastanelerde yatan hastalar bazen dörder kişilik odalarda tedavi görüyor sizce bu çok değil mi? açılacak olan şehir hastanesine gittiğimizde ücret farkı ödeyecek miyiz?, sorularına bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi hastalarımızın nitelikli yataklara kavuşması. Yunus Emre Devlet Hastanemizin yeni binasını hizmete soktuğumuzda, şehir hastanemiz açıldığında artık çok yataklı odalarımız olmayacak. Hastalarımız bir veya iki kişilik odalarda içerisinde banyo ve tuvalet olacak şekilde hizmet alacak. Bu iki hastanemizle birlikte Eskişehir'deki nitelikli yatak sorunu çözülmüş olacak. Şehir Hastanesinden sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımızda Devlet hastanelerimizden bir hasta mali anlamda nasıl hizmet alıyorsa şehir hastanesinde de aynı şekilde hizmet alacak. Ek ücret istenmeyecek." dedi.

Gördüğü tedavi sonrası Yunus Emre Devlet Hastanesinden taburcu olan emekli öğretmen Yunus Köroğlu ise Sağlık Müdürü Bilge ve Hastane Yöneticilerinin geçmiş olsun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür ederek etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge yaptığı ev ziyaretine Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ve Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Kurtça Emin Kaya eşlik eti. - ESKİŞEHİR