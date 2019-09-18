18.09.2019 20:52

TAB Gıda Safranbolu'da ilk restoranını açtı

Ünal Mühendislikten yeni istihdam

KARABÜK - Başta Safranbolu olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında farklı iş kollarında verdiği hizmet ile istihdama büyük katkı veren Ünal Mühendislik yeni yatırımları gıda sektörü üzerinde gerçekleştirdi.

İşadamı Mehmet Oğuz Baykan'ın Franchisliğini yaptığını ve Türkiye'nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TFI TAB Gıda, Dünya kenti Safranbolu'da ilk restoranını hizmete aldı.

Safranbolu'nun köklü firması Ünal Mühendislik tarafından yapımı tamamlanarak hizmete geçen Ünal Ofis Center'da yatırımcı Mehmet Oğuz Baykan tarafından hizmete açılan Burger King, siyaset ve iş dünyası ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

TAB Gıda Franchise Müdürü İlhan Erkan'ın da hazır bulunduğu açılışa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, AK parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Karabük Deftardarı Osman Koçaş ile kurum müdürleri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'de oluşturduğu eko sistem, et ekmek patates ve kullandığı yüzde yüz yerli tüm ürünleri ile üretimin, ülkemizin dört bir yanındaki tesisleri ve restoranlarıyla en kaliteni ve ekonomik ürünlerini Safranbolu'da Burger King ile buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

199 yılında Dünya Miras Kenti Safranbolu'da başlattığımız hizmet kervanımız başta Safranbolu olmak üzere ülkemizin dört bir yanında önemli projelere imza atarak devam etmiştir. Ülkemizin dört bir yanındaki projelerle istihdam alanında önemli görevler üstlendik. Bugün açılışını yaptığımız restoran ile Safranbolu'da 35 kişilik personel sayısı ile istihdam alanında katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Dünya Miras Kenti Safranbolu'da başlayan ticari hayatımızı dünya markası Burger King'i Safranbolu'ya getirerek taçlandırmanın grurunu yaşıyoruz" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, dünya markasını Safranbolu'ya kazandırdıkları ile işadamı Mehmet Oğuz Baykan'a ve şirket çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası kurdele kesilerek restoran hizmete girdi.

Kaynak: İHA