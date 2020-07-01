T&T Ercan Havalimanı ilk uçaklarını karşıladı
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T&T Ercan Havalimanı ilk uçaklarını karşıladı

Korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 3.5 aydır tarifeli uçuşlara ara verilen T&T Ercan Havalimanı'nda, bugün (1Temmuz) itibariyle tekrar uçuşlara başlandı.

T&T Ercan Havalimanı ilk uçaklarını karşıladı
01.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:15

İlk tarifeli uçak bugün sabaha karşı saat 02.20'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçak 180 yolcusu ile T&T Ercan Havalimanı pistine teker koyarken, ikinci uçak ise 211 yolcusu ile İstanbul Sabiha Gökçen'den Havalimanı'ndan gelen Pegasus Hava Yolları'na ait uçak oldu.

Havalimanına ilk tarifeli uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın sabaha karşı 02.20 uçağını karşılamaya Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da geldi.

COVID-19'a karşı tüm tedbirleri aldık

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik yaptığı açıklamada, 3.5 aydır tarifeli uçuş gerçekleşmeyen T&T Ercan Havalimanı'nın değerli yolculara kapıları yeniden açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özçelik, "22 Mart 2020 tarihinden itibaren tarifeli seferlerin başladığı güne olan 1 Temmuz 2020'ye kadar hizmete ara verdiğimiz dönemde, sizlere sağlıkla, güvenle ve keyifle geçireceğiniz bir seyahat deneyimi sunmak için bir dizi hazırlık gerçekleştirdik. T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak sizlerin sağlığınızı ve uçuş güvenliğini önceliğimiz olarak kabul ederek hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarırken, konforunuzdan da hiçbir şekilde taviz vermemeyi esas aldık" dedi.

Havalimanı içerisinde tedbirler alındı

Özçelik, T&T Ercan Havalimanında, sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, dezenfekte edilmiş paspas, pasaport ve check- in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan (pleksiglass) dezenfektan stantlarına kadar tüm önlemler fazlasıyla alındığını belirtti.

Yeni normal sürecine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü ile koordinesinde tüm paydaşlar ile birlikte adapte olarak yürüteceklerini anlatan Özçelik, T&T Ercan Havalimanı'nda hem çalışanlarım, hem misafirlerin, hem de toplumun sağlığı ile ilgili gereken tüm tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Özçelik, havalimanında alınan tedbirleri şöyle devam etti:

"Havalimanı girişinde ve gelen yolcu salonundaki giriş noktalarında yolcu ve çalışanların termal kameralar ile giriş yapanların vücut ısılarını ölçülüyor. Havalimanına maskesiz giriş yapılması yasaklanmıştır. Havalimanına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecektir. Çalışanların ve yolcuların terminalde bulunduğu süre içerisinde maske takması zorunluluğu bulunuyor. Tüm çalışanlara COVID-19 kapsamında eğitim verildi.

Yolcularımızın uçağa biniş esnasına kadar sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmelerine dikkat edeceklerini de anlatan Özçelik, "Ayrıca asansörler, yolcu oturma grupları gibi temasın çok olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlamalarına gidilerek tüm yüzey hijyenleri sürekli olarak sağlanacak. Bu yeni dönemde kurallara ne kadar dikkat edersek, COVID-19 sürecini de o kadar kısa zamanda atlatabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Güvenlik taraması öncesinde yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli sosyal mesafenin korunmasını sağlayacaklarını kaydeden Özçelik, yolcuların olmadığı ve uçuşların az olduğu gece yarısından sonraki saatlerde Ercan Havalimanı'nın sürekli olarak temizlik kontrollerinin yapılıp ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına da devam edileceğini de ifade etti.

Özçelik, "Kişisel hijyen kurallarına dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Misafirlerimiz ve havalimanı çalışanlarımız için terminal içerisinde pandemi tedbirleri ile ilgili bilgilendirici görseller ve uyulması gereken kurallar ile ilgili uyarı afişleri asılmıştır.

Tüm yolcularımızda iyi yolculuklar diler, sağlıklı günlerde buluşmanı temenni ederim."

Kaynak: Bültenler

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