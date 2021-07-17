Suzuki'den hibrit başarısı

Suzuki 2021 yılının ilk 6 aylık dönemini, Türkiye pazarında faaliyet gösterdiği önceki yılların aynı dönemlerine göre en başarılı yarı yıl olarak tamamladı.

CARMEDYA.COM – Suzuki 2021 yılının ilk 6 aylık dönemini, Türkiye pazarında faaliyet gösterdiği önceki yılların aynı dönemlerine göre en başarılı yarı yıl olarak tamamladı.

Ayrıca Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki'nin pazara sunduğu hibrit ürün ailesi, hibrit araçlar satış sıralamasında da 2021 yılının ilk yarısında üst sıralarda yer aldı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl segmentinde hibrit lideri olan Swift Hibrit, ODD verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında da 637 adetlik satışla B-Hatchback segmentinin açık ara lider hibrit modeli oldu.

Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye'de pazara sunulan Vitara Hibrit ise bu yılın ikinci çeyreği özelinde 454 adetle B-SUV hibrit araçlarda zirvede yer aldı.

Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven

Konuyla ilgili konuşan Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, "Suzuki Türkiye olarak 2021 yılının ilk 6 ayını büyük bir gururla geride bıraktık. Suzuki Hibrit ailesini genişlettik, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna gelen hibrit araçlar içerisinde Suzuki olarak satış grafiğimizi yükseltmeye devam ediyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olan Swift Hibrit ile zirveye yerleşirken Vitara Hibrit, segmentinde oldukça talep görüyor. Yakıt tüketimi ve standart sunulan güvenlik özellikleriyle fark yaratıyor ve bunda müşterilerimizin sorunsuz Japon otomobiline olan güveninin payı büyük" dedi.

Kaynak: Carmedya.com