Suya Hasret yüzbinlerin yüzü 300 su kuyusuyla güldü…

27.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:59

Ortaokul ve lise seviyesindeki İmam Hatip Okulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İyilik Okulu projesi için Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Önder ve Deniz Feneri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarımız genç kuşaklara anlatılıyor. Haziran ayına kadar da iyilik anlatılmaya devam edilecek.

Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleşen sunumu izleyen Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye'de iyilik denince akla gelen ikon isimlerden olan İbrahim Uğurlu nam-ı Diğer "Ramazan Abi" ise yaptığı konuşmada kendi sanat yaşamından örnekler vererek iyilik yapmanın erdemini anlattı.

"İyilik Okulu Projesi" Recep Koçak, derneğin yeni projesini anlatırken şunları söyledi; "İyilik Okulu projesinin amacı iyiliğe dair temel kavramlarımız konusunda gençlerimizde bir farkındalık oluşturmaktır.

Proje kapsamında gidilen okullarda, iyilik elçileri olarak ifade ettiğimiz çocuklarımıza iyiliği, yardımlaşmayı ve iyiliği yaygınlaştırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak Deniz Feneri'ni anlatıyoruz.

Dünyada yoksulluk, açlık ve susuzluk çeken coğrafyalarda yaşananları anlatarak genç yüreklerde biraz olsun bilinçlenmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimize iyilik kumbarası ve iyilik günlüğü veriyoruz. Kumbaralarında topladıkları bağışlarla mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerine küçükte olsa bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamaları bizim de en büyük sevincimiz oluyor.

Projenin bir ayağı olarak okullarımızın seçtiği bir grup öğrencinin Deniz Feneri Derneği'ni ziyaretini sağlayarak yardım hazırlıklarını ve İnsani Yardım Lojistik Merkezimizin uygulama alanlarını görmelerini sağlıyoruz."

'İyilik Okulu', Deniz Feneri Derneği ile Önder ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün ortak protokolü çerçevesinde yürütülen bir değerler eğitimi projesi.

Ayrıca derneğe iade-i ziyaret gerçekleştiren okulların öğrencileri genel merkezimizde ağırlanacak ve dönem sonuna kadar da ağırlamaya devam edilecek.

Deniz Feneri Derneği yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma için, güzel olan için ve iyilik için yürüyüşünü devam ettirecek.

Proje kapsamında gidilen okulların bazıları için kumbaralarda toplanan paralarla, bir Afrika ülkesinde ya da dünyanın temiz sudan mahrum herhangi bir bölgesinde su kuyuları açılıyor.

Açılan kuyunun tabelasında ilgili okulun adı yazıyor. Kuyunun fotoğrafları okulların panolarında sergilenerek iyilik fikrinin öğrencilerin gündeminde sürekli taze kalması sağlanıyor.

Bugüne kadar açılan 300'e yakın kuyuyla adeta rekor kırılırken, suya hasret yüzbinlerce Afrikalının da yüzü gülmüş oldu.

Öğrenciler fotoğraflara her baktıklarında elbirliğiyle gerçekleştirdikleri bir iyilik projesini hatırlayıp yeni iyilikler için motive oluyorlar.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız İyilik Okulu projesinin protokolünün yenilenmesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Derneğimiz bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Hepsinde iyiliklerin çoğaltılması ve daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmak hedeflenmiştir.

İyilik Okulu projemiz altı yıl önce uygulamaya başladığımız ve gençlerimizde iyiliklere dair bir farkındalık oluşturmayı amaçladığımız bir projedir. Geçtiğimiz beş yılda on binlerce gencimizle bir araya geldik. Onlara dünyada yaşanan savaşlar, göçler, açlık ve kıtlıkla ilgili bilgiler sunduk, gerçek iyilik hikayeleri anlattık. Yoksulluk ve temiz su ihtiyacını çarpıcı bir biçimde ortaya koyan fotoğraflar gösterdik, filmler izlettik. Sonrasında ise oluşan bilinçle, gençler bir iyilik projesine elbirliğiyle imza attılar. Çok sayıda su kuyusu onların sponsorluğunda açıldı. Binlerce katarakt hastası insan gençlerin gayretleriyle tedavi edildi, ışığa kavuştu.

Hayata geçirilen projeler gençlerimizin erken yaşta iyilik yapmaya alıştırılmasını ve sonrasında ise hayatı boyunca benzer iyiliklerin içinde olmasını hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığımızla yenilediğimiz protokolle birlikte daha çok gencimizin yardımlaşmaya dair duyarlılığı artırılacak ve daha çok yoksul insan doyurulacak, suya ve ışığa kavuşturulacak, sevindirilecek.

Bu gelişmeden kimi çevrelerin rahatsızlık duymalarının, projenin mahiyetine ve ulaşılan hedeflere ilişkin yeterli bilgi sahibi olmamaktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yoksa bir insan dünyamızda iyiliklerin çoğaltılmasından ve gençlerin geleceğe iyiliklerle hazırlanmasından niçin rahatsızlık duysun ki?"

Kaynak: Bültenler