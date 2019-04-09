Suudi Prens, 'Uzay Araştırmaları İşbirliği' İçin Moskova'ya Gidecek

– Suudi Prens Selman bin Abdülaziz el-Suud, 17 Nisan'da Moskova'da Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin ile görüşecek. Görüşmede, uzay araştırmaları konusunda işbirliği, roket ve uzay endüstrisi konuşulacak.

Rusya'nın TASS haber ajansı, Suudi Prens Selman bin Abdülaziz el-Suud'un 17 Nisan'da Moskova'ya gideceğini duyurdu. Ziyaretin, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın başkanı olan Dmitry Rogozin'in daveti üzerine yapılacağı; ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Uzay Ajansı ile olan işbirliğin konuşulacağı belirtildi. Ayrıca, Suudi Prensin Rusya'daki bazı uzay şirketlerini ziyaret edeceği ve Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile de görüşeceği belirtildi.

Kaynak: DHA