Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Neom kentinde Pompeo ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde bir araya geldi.