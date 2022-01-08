Suudi Arabistan ve Arap Birliği, Sudan'da BM himayesinde başlatılan diyaloğu memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan ve Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Sudan'daki taraflar arasında başlatılan diyaloğu memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin " Sudan'da diyaloğu kolaylaştırma ve siyasi süreci canlandırma çabalarından" övgüyle söz edildi.

Sudanlı tarafların diyaloğunun memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Suudi Arabistan, Sudan'ın güvenliğini, barışını, birliğini, istikrarını, refahını ve kalkınmasını sağlayacak her şeye desteğini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da BM'nin Sudan'la ilgili açıklamasının memnuniyetle karşılandığı ve uzlaşıya varılmasına yardımcı olmak için Arap Birliğinin BM ile tam iş birliğine hazır olduğu kaydedildi.

BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, bugün Sudanlı ve uluslararası partnerlerle istişare ederek, "Sudanlı taraflar arasında BM'nin üstlendiği siyasi süreç için ilk istişarelerin" resmen başladığını duyurmuştu.

Peretz, tarih belirtmeden hem sivil hem de askeri tarafların istişarelere katılacağını belirtmişti.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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