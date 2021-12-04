Suudi Arabistan, uçak gövde bileşenleri üretimi için Fransa ile ortak proje başlattı

Suudi Arabistan, uçak gövde bileşenleri üretim tesisi kurmak için Fransa ile bir proje başlatıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransız Figeac Aero şirketi ile Suudi Arabistan Endüstriyel Yatırımlar Şirketi, uçak gövde bileşenlerinin üretimi için yüksek hassasiyetli bir tesis inşa etmek amacıyla ortak proje anlaşması imzaladı.

Ortak girişim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suudi Arabistan ziyaretinin sonrası gerçekleşen Suudi-Fransız Yatırım Forumu'nda duyuruldu.

Projenin, Suudi Arabistanlı mühendis ve teknisyenleri bu projenin bir parçası olarak eğitilmesi, askeri ve sivil havacılık endüstrilerinin yerelleşmesini teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Ayrıca, çoğu yerel kurumlarca finans edilecek 10 yıllık bir yatırım silsilesini de beraberinde getirecek proje kapsamında Cidde'deki Uçak Aksesuarları ve Bileşenleri Şirketi'nin (AACC) yerinde yeni bir üretim birimi de inşa edilecek.

İlk aşamada, toplam 50 milyon doları yatırımla 2024 yılına kadar tamamlanması planlanan tesisin genişletilmesi hedefleniyor.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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