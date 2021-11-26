Suudi Arabistan ile Fas, yeni Kovid-19 varyantı sebebiyle 7 ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi

Suudi Arabistan, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri yasakladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı.

Karara göre, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerine ve bu ülkelerden Suudi Arabistan'a uçuşlar yasaklandı.

Fas da 7 Afrika ülkesinden girişlere yasak getirdi

Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Mısır ülkeye girişte karantina hazırlıklarını arttırdı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu ile mücadele için tüm hava, kara ve deniz girişlerinde karantina hazırlıklarının genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye girişlerdeki önlemlerin, gelen kişilerin virüs taşımadığının doğrulanması seviyesine yükseltildiği aktarıldı.

Yeni varyant

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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